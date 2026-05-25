Padma Awards 2026: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଗ୍ରହଣ କଲେ ହେମା ମାଳିନୀ, ହେଲେ ଭାବପ୍ରବଣ...

Padma Awards 2026: ୨୦୨୬ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ହେମା ମାଳିନୀ ଭାବପ୍ରବଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ।
Trending Photos
Padma Awards 2026: ସିନେମାରେ ନିଜ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମରଣୋତ୍ତର ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ହେମା ମାଳିନୀ ୨୦୨୬ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେମା ମାଳିନୀ ଏକ ହାଲୁକା ଗୋଲାପୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲେ । ହେମାଙ୍କ ଝିଅ ଆହାନା ଦେଓଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ହେମା ମାଳିନୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଞ୍ଚକୁ ଚଢିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭାବପ୍ରବଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ହେମା ମାଳିନୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ନେବାକୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡି ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଖିରେ ଲୁହ ନେଇ ହେମା ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଯାଇ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେବଳ ହେମା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆହାନା ଦେଓଲ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଶେଷ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଭାବବିହ୍ୟୁଳ ହୋଇ କାନ୍ଦିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ହେମା ମାଳିନୀ ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୁରା ପରିବାର ଏହି ସମ୍ମାନରେ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ପରିବାର ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ମାନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ହେମାମାଳିନୀ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆହାନା ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଏଶା ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁରା ପରିବାର ଏଥିପାଇଁ ଖୁସି। ସନି, ବବି, ସମସ୍ତେ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମୁହୂର୍ତ୍ତ।"
Also Read- LIC New Plan: ଦୁଇଟି ଅଦ୍ଭୁତ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏଲଆଇସି, ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ବଡ ଲାଭ
Also Read- ଗୁଲମାର୍ଗରେ ଅଘଟଣ ! ଅଟକିଲା କେବୁଲ କାର୍ , ମଝି ଆକାଶରେ ଫସିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ