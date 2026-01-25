Padma Awards 2026 List: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ, ଶିବୁ ସୋରେନଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ, ପୂରା ତାଲିକା ପଢନ୍ତୁ

Padma Awards 2026 List: ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୯ ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ଏଥର ତାଲିକାରେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ, ଅଣ-ଆବାସିକ ଭାରତୀୟ (NRI), ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ବ୍ୟକ୍ତି (PIO), ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରବାସୀ ନାଗରିକ (OCI) ବର୍ଗର ଛଅ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ୧୬ ଜଣ ମରଣୋତ୍ତର ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
Padma Awards 2026 List: ୭୭ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ୧୩୧ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ତାଲିକାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ, ୧୩ ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ ଏବଂ ୧୧୩ ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରଷ୍କାର ମିଳିବ।
ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୯ ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ଏଥର ତାଲିକାରେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ, ଅଣ-ଆବାସିକ ଭାରତୀୟ (NRI), ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ବ୍ୟକ୍ତି (PIO), ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରବାସୀ ନାଗରିକ (OCI) ବର୍ଗର ଛଅ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ୧୬ ଜଣ ମରଣୋତ୍ତର ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ତାଲିକାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଦେଓଲ -କଳା (ମହାରାଷ୍ଟ୍ର), କେ. ଟି. ଥମାସ -ଲୋକନିର୍ମାଣ (କେରଳ), ଏନ. ରାଜମ -କଳା (ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ), ପି. ନାରାୟଣନ -ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା (କେରଳ), ଭି. ଏସ. ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦନ (ମରଣୋତ୍ତର) - ଲୋକନିର୍ମାଣ (କେରଳ)
ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳା, ଔଷଧ, ଲୋକନିର୍ମାଣ, ସମାଜସେବା, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।
ଅଲକା ୟାଗନିକ୍ - କଳା (ମହାରାଷ୍ଟ୍ର), ଭାଗବତ ସିଂ କୋଶାରି - ସର୍ବସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ (ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ), ଡକ୍ଟର କାଲିପଟ୍ଟୀ ରାମାସାମୀ ପାଲାନିସ୍ୱାମୀ - ଚିକିତ୍ସା (ତାମିଲନାଡୁ), ମାମୁତି - କଳା (କେରଳ), ଡ ଏନ ନୋରୀ ଦତ୍ତାତ୍ରେଡୁ - ମେଡିସିନ୍ (ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର), ପୀୟୁଷ ପାଣ୍ଡେ (ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ) - କଳା (ମହାରାଷ୍ଟ୍ର), S. K. M. Mylanandan - ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ (ତାମିଲନାଡୁ), ଶତାଭାଦନୀ ଆର ଗଣେଶ - କଳା (କର୍ଣ୍ଣାଟକ), ଶିବୁ ସୋରେନ୍ - ସର୍ବସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ (ଝାଡଖଣ୍ଡ), ଉଦୟ କୋଟାକ୍ - ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ (ମହାରାଷ୍ଟ୍ର), ଭି। କେ ମଲହୋତ୍ରା (ମୃତ୍ୟୁ ପରେ) - ସର୍ବସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ (ଦିଲ୍ଲୀ), ଭେଲାପ୍ପାଲି ନାଟସାନ୍ - ସର୍ବସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ (କେରଳ), ବିଜୟ ଅମୃତରାଜ - କ୍ରୀଡା (ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର),
ତିନୋଟି ବର୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ଏଥିରେ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ, ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ ଏବଂ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଅସାଧାରଣ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରର ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
