Add Zee Business As A Preferred Source
App

ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ୩ ଓଡ଼ିଆ

ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ୩ଜଣ ଓଡ଼ିଆ । କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ ପାଇଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶରତ କୁମାର ପାତ୍ର । ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମିଳିଛି । କଳା ପାଇଁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମିଳିଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 23, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:15 PM IST
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ୩ ଓଡ଼ିଆ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳିଲା ପ୍ରେମୀଜୁଗଳଙ୍କ ମୃତଦେହ, ଛାନଭିନ୍ କରୁଛି ପୋଲିସ୍
Odia News47 min ago
2
Ethanol Blending India1 hr ago
3
Odia News2 hrs ago
4
Odisha news2 hrs ago
5
jollywood2 hrs ago