India Pakistan Tension: ଚୀନ୍ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଲା ଆମେରିକା, କଲା ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା

India Pakistan Tension: ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଋଷ ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପିଟ୍ ହେଗସେଥ୍ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଫୋନ୍ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକା ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରି କହିଛି ଯେ ସେ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିକାରକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ପୂର୍ବରୁ, ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ, ଏସ ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଚୀନ୍ ଭଳି ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଟ୍ୱିଟରରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, "ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ପିଟ୍ ହେଗସେଥ୍ଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲି ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଜଘନ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନାଗରିକଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କଲି। ହେଗସେଥ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଭାରତ ସହିତ ଏକତାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭାରତର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଅଧିକାରକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ସେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଭାରତକୁ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି।"

