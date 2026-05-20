Pahalgam Tragedy: ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ବଞ୍ଚିପାରିଥାନ୍ତା ୨୬ ନିରୀହଙ୍କ ଜୀବନ...ହେଲେ...

Pahalgam Tragedy: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ-କାଶ୍ମୀରର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥାର (NIA) ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା କରିଛି। ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଦୁଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାଇଡ୍, ପରଭେଜ ଏବଂ ବଶିର ଅହମ୍ମଦ, ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସତର୍କ କରାଇଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ୨୬ ନିରୀହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ତଥାପି, ସେମାନଙ୍କର କଥିତ ନୀରବତା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଆକ୍ରମଣର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା। ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଯାହା ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ବଶିର ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି
ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, NIA ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ୨୧ ଏପ୍ରିଲ,୨୦୨୫ ରେ ତିନି ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ - ଫୈସଲ ଜଟ୍ଟ ଓରଫ ସୁଲେମାନ, ହବିବ୍ ତାହିର ଓରଫ ଛୋଟୁ ଏବଂ ହମଜା ଆଫଗାନୀ - ପହଲଗାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ ମାଗିଥିଲେ। ବଶିର ଅହମ୍ମଦ, NIA କୁ ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କ ବୟାନରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏକ ଗଛ ତଳେ ରହିବାକୁ କହି, ବଶିର ସେମାନଙ୍କୁ ପରଭେଜଙ୍କ କୁଟୀର ନିକଟକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ପରଭେଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୀରବ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ, ବଶିର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ କୁଟୀରକୁ ନେଇଗଲେ। ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସଶସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ ଧରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ପଞ୍ଜାବୀ ଥିଲା। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ, ବଶିର ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ସେମାନଙ୍କ ରୂପ ଦେଖି ନିଜକୁ କ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି, ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ନାମରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ଗାଇଡ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି, ଚା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତିନି ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଟୀରରେ ରହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେମାନେ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଶିବିର, ବାହିନୀର ଗତିବିଧି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।
ମାତ୍ର ୩,୦୦୦ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା ପରଭେଜ
ଯେତେବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟାରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ପରଭେଜ ଏବଂ ବଶିର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦ଟି ରୋଟି ଏବଂ ପନିପରିବା ପ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପରଭେଜଙ୍କୁ ବିନିମୟରେ ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା, ଲୁଣ, ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣ ଦିନ ୨୨ ଏପ୍ରିଲରେ, ଦୁଇ ଗାଇଡ୍ ଦୁଇଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବୈସାରନ ଉପତ୍ୟକାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଫେରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ସେହି ତିନି ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ବାଡ଼ରେ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲେ । କିଛି ସମୟ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପହଲଗାମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ବୈସାରନ ଉପତ୍ୟକାରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣର ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଦୁଇ ଗାଇଡ୍ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ।
ପରଭେଜ ଏବଂ ବଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଥିଲେ
NIA ଚାର୍ଜସିଟ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ପରଭେଜ ଏବଂ ବଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାଶ କେବଳ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣର ତଦନ୍ତକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଉନାହିଁ, ବରଂ କାଶ୍ମୀରର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
