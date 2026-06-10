Pak attack: ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପାକିସ୍ତାନର ନରସଂହାର, ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Pak attack: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ରାତିରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଆଫଗାନ ବାୟୁସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଆଫଗାନ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପ୍ରବଳ ବୋମାମାଡ଼ କରିଛି।
ଏହି ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ସମେତ ଅନେକ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଫଗାନ ମୁଖପାତ୍ର ଜାବିଉଲ୍ଲାହ ମୁଜାହିଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ରାତିରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ବାହିନୀ ପୁଣି ଥରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି।
ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି: ଜାବିଉଲ୍ଲା
ଜାବିଉଲ୍ଲା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶ: କୁନାର, ଖୋଷ୍ଟ ଏବଂ ପାକତିକାର ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ, ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଘର ଉପରେ ବୋମାମାଡ଼ ଏବଂ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲା।
୧୧ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ଆକ୍ରମଣରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୩ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆଫଗାନ ପ୍ରଶାସନ ସହିଦ ଘୋଷଣା କରିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ନିରୀହ ଶିଶୁ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଏଗାର ଜଣ ଶିଶୁ, ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ, ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ଆକ୍ରମଣରେ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ସମେତ ୧୪ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ଆକ୍ରମଣର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତିର କିଛି ଭୟଙ୍କର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି
ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଆଫଗାନ ସରକାର ଗଭୀର କ୍ରୋଧିତ। ଆଫଗାନ ମୁଖପାତ୍ର ଜାବିଉଲ୍ଲାହ ମୁଜାହିଦ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। "ଆମେ ଏହି ଅମାନବୀୟ ଅପରାଧ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ," ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ନୃଶଂସ ଅପରାଧ ବୋଲି କହିଛି।