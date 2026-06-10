Add Zee Business As A Preferred Source
App

Pak attack: ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପାକିସ୍ତାନର ନରସଂହାର, ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ରାତିରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଆଫଗାନ ବାୟୁସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଆଫଗାନ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପ୍ରବଳ ବୋମାମାଡ଼ କରିଛି। ଏହ

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 10, 2026, 11:23 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:23 AM IST
Pak attack: ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପାକିସ୍ତାନର ନରସଂହାର, ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Pak attack: ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପାକିସ୍ତାନର ନରସଂହାର, ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
Pak Attack9 min ago
2
Odisha news33 min ago
3
Delhi metro life49 min ago
4
OTET 2026 Exam2 hrs ago
5
Prime Minister Modi2 hrs ago