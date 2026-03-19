Pakistan Afghanistan Ceasefire: ବନ୍ଦ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ, ଇଦରେ ସିଜଫାୟାର ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ

Pakistan Afghanistan Ceasefire: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଈଦ୍ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ସାଉଦି ଆରବ, ତୁର୍କୀ ଏବଂ କତାରର ଅନୁରୋଧରେ ଦୁଇ ଦେଶ ଏହି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଲିବାନ ଅପରେସନ୍ ରାଦ୍ ଅଲ୍-ଜୁଲମ୍ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ୧୮-୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨୩-୨୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଏକ ପୁନର୍ବାସ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ୪୦୦ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ସୂଚନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆତାଉଲ୍ଲାହ ତାରାର ଯୁଦ୍ଧବିରତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଆରମ୍ଭ
ମନ୍ତ୍ରୀ ତାରାର କହିଥିଲେ ଯେ ଇସଲାମର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଈଦ୍ ଅଲ୍-ଫିତର ପାଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ପାକିସ୍ତାନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସାଉଦି ଆରବ, କତାର ଏବଂ ତୁର୍କୀକୁ ସାମିଲ କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା। ଏହା ଏକ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ତାରିଖ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ଗଜବ-ଉଲ୍-ହକ୍ କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା।
ତାରାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ଛଅ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ପାରରୁ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ପଛାଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ପରେ, ଆଫଗାନ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ଜାବିଉଲ୍ଲାହ ମୁଜାହିଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଦ୍ ଅଲ୍-ଫିତର ଅବସରରେ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଳନ କରାଯିବ।
୪୦୦ ଜଣଙ୍କୁ କେବେ ଏକ ଗଣ କବରରେ କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା?
ପାକିସ୍ତାନର ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ୪୦୦ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଫଗାନ ସରକାର ଏକ ଗଣ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। କବରଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲଡୋଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ୪୦୦ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କବରରେ କବର ଦିଆଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ପୁନର୍ବାସନ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୪୦୮ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨୬୫ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ୪୦୦ ଜଣଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ କହିଛି ଯେ ଏହା କାବୁଲ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଏହା ଦାବି କରି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମୃତାହତଙ୍କ ବିଷୟରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଜାତିସଂଘ ମାନବାଧିକାର ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (UNHCHR) ୪୦୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି।
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ଥାମିନ୍ ଅଲ୍-ଖେଇତାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ 400 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତୁରନ୍ତ, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଦାୟୀ କରାଯିବା ଉଚିତ। ତଦନ୍ତର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ତଦନ୍ତ ଦ୍ୱାରା 400 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବା ଉଚିତ।