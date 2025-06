'ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ', ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ କରାଗଲା ଅପମାନିତ

Asim Munir News: ଆମେରିକାର ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ୱାଶିଂଟନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଅପମାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ୱାଶିଂଟନରେ ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ-ଆମେରିକୀୟ ଜେନେରାଲ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକୀୟ ସେନା ପରେଡ୍ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀମାନେ ମୁନିରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିବାଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପାକିସ୍ତାନରେ ସେନାର ଭୂମିକା ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତି ଆମେରିକୀୟ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା।

ମୁନିରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଇସଲାମାବାଦର ହତ୍ୟାକାରୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି କହି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ କନଭୟ ରାଜଧାନୀ ୱାଶିଂଟନର ଏକ ହୋଟେଲ ବାହାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ।

ମୁନିରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦର ଭିଡିଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ନିଜକୁ ଦି ଆଲାଏନ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୋଲି କହିଥିବା ଏକ୍ସ ଉପଭୋକ୍ତା ନାଜିଆ ଇମତିଆଜ୍ ହୁସେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ଏକଛତ୍ରବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଫାସିବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭିଡିଓଟି ସେୟାର କରି ହୁସେନ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପାକିସ୍ତାନର ଅପରାଧୀ ଏକଛତ୍ରବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଏଠାରେ ଅଛୁ। ଫାସିବାଦର ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଟୁକାରଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ଆପଣ କେବଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିନାହଁ, ବରଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଛ।"

We’re here to protest the criminal dictator of Pakistan.

Shame on every bootlicker who showed up in support of fascism—you didn’t just betray democracy, you spit on the suffering of millions.#FreeImranKhanNow @SHABAZGIL @mmalikx7 @SHaiderRMehdi @Matiullahjan919 @drjalil247… pic.twitter.com/1eDhKybE7G

— NaziaImtiazHussain (@NaziaIHussain) June 17, 2025