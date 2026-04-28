Pakistan Attacks: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆକ୍ରମଣ, ୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Pakistan Attacks: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପୂର୍ବ କୁନାର ପ୍ରଦେଶରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଅତି କମରେ ସାତ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 75 ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁନାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି। ତାଲିବାନ ସରକାର ଦାବି କରିଛି ଯେ ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 30 ଜଣ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି।
ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର ପାକିସ୍ତାନ
ପାକିସ୍ତାନର ସୂଚନା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଆକ୍ରମଣରେ ରକେଟ୍, ମୋର୍ଟାର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା କି?
ତାଲିବାନ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆକ୍ରମଣରେ ମୋର୍ଟାର ଏବଂ ରକେଟ୍ ମାଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜେଟ୍ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। କୁନାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ପ୍ରଫେସର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଆସଦାବାଦ ସହରରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ମତିଉଲ୍ଲାହ ଶାହାବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଏକ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲେ। ସେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 2ଟା ସମୟରେ ଏକ ଜୋରଦାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସହର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପଳାୟନ କରୁଥିବାର ଦେଖିଥିବା ଏବଂ ଅନେକ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିବାର ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ କୁନାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଜାତିସଂଘ ଅନୁଯାୟୀ, କାବୁଲର ଏକ ନିଶା ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ହୋଇଥିବା ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ୨୬୯ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ତାଲିବାନ ସରକାର ଏବେ ତାର ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିଛି। ଉପ ମୁଖପାତ୍ର ହମଦୁଲ୍ଲା ଫିତରତ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହାକୁ ବର୍ବରତାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଏକ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ କହିଛି ଯେ ଏହାର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରେ ଏବଂ ତାଲିବାନ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନ ତାଲିବାନ (TTP)କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରେ, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ।