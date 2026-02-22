Pakistan Afghanistan War: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ, ୧୯ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Trending Photos
Pakistan Afghanistan War: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶନିବାର ରାତିରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଆଫଗାନ-ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାକୁ ବିଭାଜିତ କରୁଥିବା ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖା ପାଖରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବୋମାମାଡ଼ କରିଛି। ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତେହରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ୍ ପାକିସ୍ତାନ (ଟିଟିପି) ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତାଲିବାନ ଧମକ ଦେଇଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପାକ୍ତିକା ପ୍ରଦେଶର ବରମାଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥିଲା। ବାର୍ମଲରେ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ମଦ୍ରାସା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି। ତଥାପି, ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ କେତେ ଲୋକ ମୃତାହତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ।
ଗୁପ୍ତଚର ଆଧାରରେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି
ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସାତଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର କହିଛି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, ଗତ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ ତିନୋଟି ଆକ୍ରମଣକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ "ଗୋଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ତାଲିବାନ ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡିତ ସାତଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିର ଏବଂ ଆଡ୍ଡାକୁ ବାଛି ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା।"
ସୂଚନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆତାଉଲ୍ଲାହ ତାରାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏକ ସହଯୋଗୀ ସଂଗଠନକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ଏହା ଆକ୍ରମଣର ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ କୌଣସି ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ।
ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ପାକିସ୍ତାନର ବାୟୁସେନା ଆକ୍ରମଣ
ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବେ ଇସଲାମାବାଦର ଏକ ସିଆ ମସଜିଦରେ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ପାକିସ୍ତାନରେ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣର ଜବାବରେ କରାଯାଇଥିଲା।
ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ମସଜିଦ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମରେ 31 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ 160 ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। 2008 ମସିହାରେ ମାରିଅଟ୍ ହୋଟେଲ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଏହା ଇସଲାମାବାଦରେ ହୋଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତାଲିବାନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମାଟିକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ମାରାତ୍ମକ ସୀମା ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଖରାପ ହୋଇଛି।