Cross-Border Operation: ସୀମାରେ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ସ୍ଥିତି! ୩୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା

Cross-Border Operation: ପାକିସ୍ତାନ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ଚରମସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କରାଚିରେ ପାକିସ୍ତାନ ରେଞ୍ଜର୍ସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ୪ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ବଡ଼ ଧରଣର ସାମରିକ ଅପରେସନ ଚଳାଇଥିବା ଦାବି କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନରେ ୩୪ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନର ସୂଚନାମନ୍ତ୍ରୀ ଅତାଉଲ୍ଲା ତରାର ଆକ୍ରମଣର ପୁଷ୍ଟି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଚଳାଯାଇଥିବା ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ଦାବି ଅନୁସାରେ, ଅପରେସନ ସମୟରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।
ସେନା ପ୍ରଥମେ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ବାଜୌର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପକ୍ତିଆ, ପକ୍ତିକା ଏବଂ କୁନାର ପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ଆତଙ୍କୀ ଠିକଣାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ନିଷିଦ୍ଧ ଆତଙ୍କୀ ସଙ୍ଗଠନ ତେହେରିକ୍-ଇ-ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ (TTP) ଓ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ସଙ୍ଗଠନ ଜମାତ-ଉଲ୍-ଅହରାର ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆଫଗାନ ସୀମାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି।
ସୂଚନାନୂସାରେ, ଗତ ୨୭ ଜୁନ୍ ରାତିରେ କରାଚିର ଗୁଲିସ୍ତାନ-ଏ-ଜୌହର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସିନ୍ଧ ରେଞ୍ଜର୍ସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି ଗାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଗୁଳିମାଡ଼ ଓ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ପାଲଟା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ୬ ଜଣ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୯୦ ମିନିଟ୍ ଧରି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଓ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳିବିନିମୟ ଚାଲିଥିଲା।
ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଧୀନ ପୁଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅପରେସନ ଏବଂ ମୃତାହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ।