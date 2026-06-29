Add Zee Business As A Preferred Source
App

Cross-Border Operation: ସୀମାରେ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ସ୍ଥିତି! ୩୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା

ପାକିସ୍ତାନର ସୂଚନାମନ୍ତ୍ରୀ ଅତାଉଲ୍ଲା ତରାର ଆକ୍ରମଣର ପୁଷ୍ଟି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଚଳାଯାଇଥିବା ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ଦାବି ଅନୁସାରେ, ଅପରେସନ ସମୟରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 29, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 09:19 AM IST
Cross-Border Operation: ସୀମାରେ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ସ୍ଥିତି! ୩୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bank Holiday Alert: ଜୁଲାଇରେ ୧୨ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ! ଆଗୁଆ ସାରି ନିଅନ୍ତୁ ଜରୁରୀ କାମ...
July Bank Holidays 202643 min ago
2
Jagannath Snana Purnima1 hr ago
3
Top 10 news1 hr ago
4
Crude Oil price1 hr ago
5
imd rain alert2 hrs ago