ପାକିସ୍ତାନକୁ କିଏ କରେ ଶାସନ? ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୱାଜା ଆସିଫ କଲେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା

Pakistan Governance: ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୱାଜା ଆସିଫ୍ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ଶାସନ ଏକ "ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲ୍" ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯେଉଁଠାରେ ସାମରିକ ଏବଂ ବେସାମରିକ ସରକାର ଏକାଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। 

Sep 27, 2025, 06:08 PM IST

Pakistan Governance: ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୱାଜା ଆସିଫ୍ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ଶାସନ ଏକ "ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲ୍" ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯେଉଁଠାରେ ସାମରିକ ଏବଂ ବେସାମରିକ ସରକାର ଏକାଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ଆସିଫ୍ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଏହି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଶାସନରେ ସାମରିକ ବାହିନୀର ଏକ ମତ ଅଛି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହମତି ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥାଏ।

ପାକିସ୍ତାନରେ ସେନାମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଅଧିକ କାହିଁକି?
ଯେତେବେଳେ ଖୱାଜା ଆସିଫଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ସେନାମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଅଧିକ କାହିଁକି? ଆସିଫ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ, "ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସର୍ବସମ୍ମତି ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥାଏ। ଆମେ ମତଭେଦ କରିପାରୁ କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସାମୂହିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଜୟୀ ହୁଏ।" 

ଆମେରିକାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଜେନେରାଲମାନଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କି ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହା କାହିଁକି ନାହିଁ? ଏହାର ଜବାବରେ ଆସିଫ ଆମେରିକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ "ଡିପ୍ ଷ୍ଟେଟ୍" ବୋଲି କହି ଖାରଜ କରି ଦେଇଥିଲେ।

ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖବରକାଗଜ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସିଫ ପୂର୍ବରୁ ଏହି "ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା"କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଏହାକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ "ବ୍ୟବହାରିକ ଆବଶ୍ୟକତା" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଆଦର୍ଶ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି।

ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଖୱାଜା ଆସିଫଙ୍କୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ସନ୍ତୁଳନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ନିକଟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଆତିଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମେରିକା ସହିତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଚୀନ୍ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନର ବନ୍ଧୁତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ କି?

ଆସିଫ୍ ଏହାର ଜବାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। "ଚୀନ୍‌ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ। ଚୀନ୍‌ ଆମର ସର୍ବବୃହତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣକାରୀ। ଆମର ବାୟୁସେନା, ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ସେଠାରୁ ଆସେ। ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଅବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଚୀନ୍‌ ସହିତ ଆମର ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି।" ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ରଣନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ଚୀନ୍‌ ସହିତ ଜଡିତ, ଯଦିଓ ଆମେରିକା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କାରବାରମୂଳକ ଏବଂ କିଛିଟା ଚମତ୍କାର ହୋଇଛି।

