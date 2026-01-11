Economics Crisis: ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଝଟକା...ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଚିକେନ କିଲୋ ୮୪୦, ଚାଉଳ କିଲୋ ୩୨୦

Advertisement
Zee OdishaOdisha National-InternationalEconomics Crisis: ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଝଟକା...ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଚିକେନ କିଲୋ ୮୪୦, ଚାଉଳ କିଲୋ ୩୨୦

Economics Crisis: ଗହମ ଅଟା, ଚିନି, ଚାଉଳ, କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। SPI ଆଧାରିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଗତ ୨୩ ସପ୍ତାହ ଧରି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରକାଶିତ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ସପ୍ତାହ-ପ୍ରତି-ସପ୍ତାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Jan 11, 2026, 07:52 PM IST

Economics Crisis: IMF, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଅନେକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହାୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ କମିବାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିରୁ କୌଣସି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଉନଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନରେ ସାପ୍ତାହିକ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏବଂ ଏହା ଲଗାତାର ୨୩ତମ ସପ୍ତାହ ହେଉଛି ଏପରି ବୃଦ୍ଧି। କୁକୁଡ଼ା ଠାରୁ ଚାଉଳ, ଗହମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ତେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ବନ୍ଦ ହେବାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ।

ସାପ୍ତାହିକ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କ୍ରମାଗତ ୨୩ତମ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି
ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଡନ୍ ର ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ ୮ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ସପ୍ତାହରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ (SPI) ଆଧାରିତ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ୩.୨୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଗହମ ଅଟା, ଚିନି, ଚାଉଳ, କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। SPI ଆଧାରିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଗତ ୨୩ ସପ୍ତାହ ଧରି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରକାଶିତ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ସପ୍ତାହ-ପ୍ରତି-ସପ୍ତାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।

ଏହି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ନାଟକୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି
ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚିନି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିକେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟରେ ଅସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହ ତୁଳନାରେ ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗହମ ଅଟା (୫.୦୭%), ଚିକେନ୍ (୨.୮୬%), ରସୁଣ (୨.୪୪%), ଲଙ୍କା ପାଉଡର (୧.୦୧%), ଏଲପିଜି (୦.୮୮%), ଚା (୦.୭୩%), ଚିନି (୦.୫୮%), ରୁଟି (୦.୫୧%), ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ (୦.୪୧%) ଏବଂ ଜାଳେଣି କାଠ (୦.୨୫%) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଡନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନରେ ବାର୍ଷିକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗହମ ଅଟା (୩୧.୧୨%), ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟ (୨୯.୮୫%), ଲଙ୍କା ପାଉଡର (୧୧.୪୩%), ଚିନି (୧୧.୧୮%), କଦଳୀ ଏବଂ କାଠ (୧୦.୫୭%), ଗୁଡ଼ (୧୦.୫୦%), ପାଉଡର କ୍ଷୀର (୯.୫୧%) ଏବଂ ଅଣ୍ଡା (୮.୦୩%) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜାନୁଆରୀ ୮ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ସପ୍ତାହରେ ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୨୧ଟି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ୨୨ଟି ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିଛି।

ଥାଳିରୁ ଏବେ ଚିକେନ୍ ଏବଂ ଭାତ ଗାଏବ!
ପାକିସ୍ତାନରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଥାଳିରୁ ଚିକେନ ଠାରୁ ଭାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଗାଏବ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। Livingcost.Org ୱେବସାଇଟରେ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନରେ ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ, ୧ କିଲୋଗ୍ରାମ ଚିକେନ୍ ବ୍ରେଷ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ଡଲାର ୨.୯୯ ​​(ପ୍ରାୟ ୮୪୦ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା) ଅଟେ, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଚାଉଳର ମୂଲ୍ୟ ଡଲାର ୧.୧୨ (ପ୍ରାୟ ୩୨୦ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା) ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ୧ ଲିଟର କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ଡଲାର ୦.୭୮(୨୧୯ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା), ୫୦୦ ଗ୍ରାମ ପ୍ୟାକେଟ ପାଉଁରୁଟିର ମୂଲ୍ୟ ୧୬୩ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା, ୧୨ ଟି ଅଣ୍ଡାର ମୂଲ୍ୟ ୩୧୭ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା, ଟମାଟୋର ମୂଲ୍ୟ ୧୪୦ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ, ଆଳୁର ମୂଲ୍ୟ ୯୫ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ପିଆଜର ମୂଲ୍ୟ ୧୨୧ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଫଳ ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ, ସେଓର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ, ଯେତେବେଳେ ୧ କିଲୋଗ୍ରାମ କଦଳୀର ମୂଲ୍ୟ ୧୭୪ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ୧ କିଲୋଗ୍ରାମ କମଳା ୨୨୨ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ୱେବସାଇଟର ଅପଡେଟ୍ ଦର ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଏବଂ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ।

