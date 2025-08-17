Pakistan Floods: ଆକାଶରୁ ଝରୁଛି ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା, ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ମୃତ
Pakistan Floods: ଆକାଶରୁ ଝରୁଛି ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା, ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ମୃତ

Pakistan Floods: PDMA କହିଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୭୪ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ୬୩ ଆଂଶିକ ଏବଂ ୧୧ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରିଲିଫ୍ ଦଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।

Written By  Rashmita Sahoo|Reported By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Aug 17, 2025, 10:50 AM IST

Pakistan Floods: ଆକାଶରୁ ଝରୁଛି ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା, ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ମୃତ

Pakistan Floods: ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ପ୍ରଦେଶରେ ସମ୍ପ୍ରତି ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି। ଯେଉଁଥିରେ ୧୩ ଜଣ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି, ବୋଲି ଶନିବାର ଦିନ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦେଶ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (PDMA) ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାନ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଶଳଧାରା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

PDMA ମୁଖପାତ୍ର ଫୈଜି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ମେଘଫଟା ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ୩୦୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨୭୯ ପୁରୁଷ, ୧୫ ମହିଳା ଏବଂ ୧୩ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ୧୭ ପୁରୁଷ, ୪ ମହିଳା ଏବଂ ୨ ଶିଶୁ ସମେତ ୨୩ ଜଣ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପରିବାର ବାସହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଛି।

ପ୍ରଦେଶର ବାଜୌର, ବୁନେର, ସ୍ୱାତ, ମନହାରା, ଶାଙ୍ଗଲା, ତୋରଘର ଏବଂ ବାଟାଗ୍ରାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ବୁନେରରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୮୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଶାଙ୍ଗଲାରେ ୩୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାନସେହରାରେ ୨୩ , ସ୍ୱାତରେ ୨୨, ବାଜୌରରେ ୨୧, ବାଟାଗ୍ରାମରେ ୧୫, ଲୋୟର ଡିରରେ ୫ଜଣ ଏବଂ ଆବୋଟାବାଦରେ ଜଣେ ଶିଶୁ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। PDMA କହିଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୭୪ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ୬୩ ଆଂଶିକ ଏବଂ ୧୧ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରିଲିଫ୍ ଦଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।

PDMA ମୁଖପାତ୍ର ଶୁକ୍ରବାର କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଥିବାରୁ ମୃତକ କିମ୍ବା ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଜୁନ୍ ଶେଷ ଭାଗରେ ମୌସୁମୀ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଅନେକ ଥର ମୁଶଳଧାରାରେ ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବନ୍ୟା, ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ବିସ୍ଥାପନ ସମସ୍ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ବିଶେଷକରି ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ।

