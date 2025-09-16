India-Pakistan Conflict: ଧରାପଡ଼ିଗଲା ଟ୍ରମ୍ପ ମିଛ! ଆମେରିକାର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କଲା ପାକିସ୍ତାନ
India-Pakistan Conflict: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମ୍ପର୍କରେ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଦାବିର ପାକିସ୍ତାନ ନିଜେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସାକ ଦାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏଥିରେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲା।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 16, 2025, 07:47 PM IST

US Ceasefire Proposal Falls Flat: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମ୍ପର୍କରେ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଦାବିର ପାକିସ୍ତାନ ନିଜେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସାକ ଦାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏଥିରେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲା।

ଅଲ ଜାଜିରାକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଇଶାକ ଦାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଇଶାକ ଦାରଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ସମ୍ପୃକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଥିଲେ, "ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଆମର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି ଯେ ଏହା ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୁଲାଇ ୨୫ ରେ ୱାଶିଂଟନରେ ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ ଯେ ଆଲୋଚନାର କ'ଣ ହେଲା, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏହାକୁ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଛି।"

ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଇସଲାମାବାଦ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଦେଶ ଆଲୋଚନା ଚାହେଁ ତେବେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁନାହୁଁ। ଆମେ ଏକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଦେଶ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ରାସ୍ତା। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଦୁଇଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଭାରତକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ।"

ଇସାକ ଦାର ନିଜ ବୟାନରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଭାରତ କେବେବି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦୁଇ ଦେଶର ଡିଜିଏମଓଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ନିଆଯାଇଥିଲା।

Jagdish Barik

