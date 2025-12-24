Pakistan International Airlines Sold: ପାକିସ୍ତାନ କାହିଁକି ବିକ୍ରି କଲା ନିଜ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ PIA,ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ କିଣିଲା?

Advertisement
Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 24, 2025, 03:22 PM IST

Pakistan International Airlines Sold: ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ତ। ଏବେ ଦେବାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ପାକ୍ । ଦେବାଳିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଏହାର ସରକାରୀ ବିମାନ କମ୍ପାନୀକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଶାହବାଜ ସରକାର ଏହାର କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଥିବା ଜାତୀୟ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ,ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ (PIA)ର ଘରୋଇକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିଛି। ଆରିଫ୍ ହବିବ୍ ଗ୍ରୁପର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏକ ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ୧୩୫ ବିଲିୟନର ସର୍ବାଧିକ ନିଲାମ ଦେଇ କିଣିଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥାନୀୟ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସିଧା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା।

ଇସଲାମାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍ସବରେ ଲକି ସିମେଣ୍ଟ, ଘରୋଇ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଏୟାରବ୍ଲୁ ଏବଂ ଆରିଫ୍ ହବିବ୍ ଗ୍ରୁପ ସିଲ୍ ହୋଇଥିବା ବିଡ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ସରକାର PIA ପାଇଁ ୧୦୦ ବିଲିୟନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ, ଆରିଫ୍ ହବିବ୍ ଗ୍ରୁପର ୧୩୫ ବିଲିୟନର ବିଡ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିନଥିଲେ।

୮୦ ବିଲିୟନର ନିବେଶ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ:

ସଫଳ ବିଡ୍ରକାରୀଙ୍କୁ ଏବେ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ PIAରେ ୮୦ ବିଲିୟନ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସରକାର ଗତ ବର୍ଷ (Pakistan International Airlines)ର ୬୫୪ ବିଲିୟନ ଋଣର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ୍ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଇତିହାସର ସର୍ବବୃହତ କାରବାର ବୋଲି କହିଥିଲେ।

ପାକିସ୍ତାନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ର ଇତିହାସ:
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ,(Pakistan International Airlines)ଥରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ବିମାନ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଖରାପ ପରିଚାଳନା ଏବଂ କ୍ଷତି ଯୋଗୁଁ ଏହା ଋଣରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ୍ ଘରୋଇ ହାତରେ ଥିବାରୁ, ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଏବଂ ଏହା ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ହୋଇପାରିବ।

ଆରିଫ୍ ହବିବ୍ (Arif Habib) ପାକିସ୍ତାନର ସର୍ବବୃହତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗ୍ରୃପ୍। ହବିବ୍, ଯିଏ ଥରେ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରୋକରେଜ୍ ଫାର୍ମ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡିତ। ପାକିସ୍ତାନର ସରକାରୀ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ, PIA, ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆରିଫ୍ ହବିବ୍‌ ଗ୍ରୃପ୍  ୧୩୫ ବିଲିୟନ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କାରେ PIAର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶଧନ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହି ପାକିସ୍ତାନୀ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଥରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଅବହେଳା ଏବଂ କୁପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ଏହାର କ୍ଷତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଶେଷରେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ଆରିଫ୍ ହବିବ୍ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଭାରତ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି।

ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପାକିସ୍ତାନର ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଏହି ସତ୍ୟରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ସରକାର ଦେଶର ସରକାରୀ ବିମାନ କମ୍ପାନୀକୁ ବିକ୍ରୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଇସଲାମାବାଦରେ ଏକ ନିଲାମ ଉତ୍ସବରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆରିଫ୍ ହବିବ୍ ୧୩୫ ବିଲିୟନ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କାରେ PIAକୁ କିଣିଥିଲେ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନିଲାମଦାତା ଭାବରେ, ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ୭୫% ଅଂଶଧନ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅବଶିଷ୍ଟ ୨୫% ଅଂଶଧନ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ୯୦ ଦିନ ରହିବ। ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ୮୦ ବିଲିୟନ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ଆରିଫ୍ ହବିବ୍ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ପାକିସ୍ତାନୀ ଶିଳ୍ପପତି ଏବଂ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ତାଲିକା (ପାକିସ୍ତାନ ଧନୀ ତାଲିକା) ରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଆରିଫ୍ ହବିବ୍ ଗ୍ରୁପର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ସିଇଓ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଷ୍ଠୀର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ୧୯୫୩ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଆରିଫ୍ ହବିବ୍ ୧୯୭୦ ମସିହାରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ବ୍ରୋକରେଜ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରଠାରୁ କେବେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁ ନାହାଁନ୍ତି।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆରିଫ୍ ହବିବ୍ ଗ୍ରୁପର ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସେବା, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ସିମେଣ୍ଟ, ଇସ୍ପାତ, ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟାପିଛି। ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଫାତିମା ସାର, ଆୟେଶା ଷ୍ଟିଲ୍ ମିଲ୍ସ ଏବଂ ଜାଭେଦ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକୁ ତଦାରଖ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଗୋଷ୍ଠୀ ପାକିସ୍ତାନର ଦ୍ରୁତତମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବହୁ-କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଗଲାଣି।

ଆରିଫ୍ ହବିବ୍ ଙ୍କ ଭାରତ ସଂଯୋଗ!

ପାକିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ PIA କୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆରିଫ୍ ହବିବ୍ ଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସହିତ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆରିଫ୍ ହବିବ୍‌ଙ୍କ ପିତାମାତା ଚା ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡିତ ଥିଲେ ଏବଂ ୧୯୪୮ ମସିହାରେ ଭାରତର ଗୁଜରାଟର ବାନ୍ତଭାରୁ ନବଗଠିତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ।

କରାଚିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଆରିଫ୍ ହବିବ୍‌ଙ୍କ ପରିବାର ପାକିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ରିପୋର୍ଟରେ ଆରିଫ୍ ହବିବ୍‌ଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ୧୯୭୦ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଲାଇସେନ୍ସ କିଣିଥିଲେ ଏବଂ ୧୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦଲାଲ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆରିଫ୍ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

Narmada Behera

