Zee OdishaOdisha National-InternationalIran Usa War: ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ଇରାନ, କହିଲା ଏହି ବଡ଼ କଥା

Iran Usa War: ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ଇରାନ, କହିଲା ଏହି ବଡ଼ କଥା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 27, 2026, 08:17 AM IST

Iran Usa War: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଇରାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସେ ଏହି ମାମଲାରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହେଁ। ଇରାନର ସଂସଦୀୟ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ନୀତି କମିଶନର ମୁଖପାତ୍ର ଇବ୍ରାହିମ ରେଜାଇ ପାକିସ୍ତାନର ଭୂମିକା ଏବଂ ଏହାର ନିରପେକ୍ଷତା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଇବ୍ରାହିମ ରେଜାଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରପେକ୍ଷ ହେବା ଉଚିତ, କୌଣସି ଏକ ପକ୍ଷ ପ୍ରତି ପକ୍ଷପାତୀ ନୁହେଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପାକିସ୍ତାନ ଆମର ଏକ ଭଲ ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର କଥା ଆସେ, ଏହା ଏଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ।" ଇରାନ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଢଳୁଛି, ଯାହା ଆଲୋଚନାର ମୌଳିକ ଆତ୍ମା ​​ବିରୁଦ୍ଧରେ।

ଇରାନର କଠୋର ମନୋଭାବ କ’ଣ?
ଇରାନର ଏହି ବିବୃତ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଆମେରିକାର ପ୍ରଭାବରେ ଅଛି ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେଠାକାର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ବିବୃତ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଛବିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ କରେ, ଯାହା ନିରନ୍ତର ନିଜକୁ ମୁସଲିମ ଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସେତୁ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛି।

Prabhudatta Moharana

