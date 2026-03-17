କାବୁଲ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଘଟଣା: ନିନ୍ଦା କଲା ଭାରତ

Trending Photos
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କାବୁଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା କଥିତ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ନେଇ ଭାରତ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଏକ କଡ଼ା ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଏହାକୁ ଅମାନବୀୟ ଏବଂ ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି କହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟଠାରୁ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି।
ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଭାରତର ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା
ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କାବୁଲର ଓମିଦ୍ ନିଶା ଚିକିତ୍ସା ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ବିମାନ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ରାତିରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣ ବର୍ବର, କାପୁରୁଷ ଏବଂ ଅମାନବୀୟ ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ନିରୀହ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି।
ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଏକ ଅଣ-ସାମରିକ ଟାର୍ଗେଟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ହସ୍ପିଟାଲ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଯାହାକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାମରିକ ଟାର୍ଗେଟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଏକ ସାମରିକ ଅପରେସନ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ
ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାକିସ୍ତାନର ବେପରୁଆ ମନୋଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।
ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଧାରା ଥିବା ଅଭିଯୋଗ
ଭାରତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ତାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମସ୍ୟାରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସୀମାପାର ହିଂସାର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା ସେହି ଧାରାର ଏକ ଅଂଶ।
ରମଜାନ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ ଆହୁରି ନିନ୍ଦନୀୟ
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ପବିତ୍ର ରମଜାନ ମାସରେ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ ଏହାକୁ ଆହୁରି ନିନ୍ଦନୀୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଶାନ୍ତି, ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ କରୁଣାର ସମୟ, ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା କୌଣସି ଧର୍ମ କିମ୍ବା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି
ଭାରତ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାର ଘଟଣା ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି।
ପୀଡିତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛି। ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏକତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଖଣ୍ଡତା ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଦୋହରାଇଛି।
