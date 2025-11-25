Pakistan Airstrike: ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପାକିସ୍ତାନ କଲା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ୯ ଶିଶୁ ସମେତ ଜଣେ ମହିଳା ମୃତ

Pakistan Attack: ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପାକିସ୍ତାନ ବୋମା ମାଡ଼ କରିବା ଯୋଗୁଁ ନଅ ଜଣ ଶିଶୁ ସମେତ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପେଶାୱରରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଘଟିଛି।
Pakistan Attack: ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆଫଗାନ ତାଲିବାନ ମୁଖପାତ୍ର ଜାବିହୁଲ୍ଲା ମୁଜାହିଦ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଖୋଷ୍ଟ ପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମରେ ନଅ ଜଣ ଶିଶୁ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ସୋମବାର ଦିନ ରାତି ୧୨ ଟାରେ ଗର୍ବଜୋ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ମୁଜାହିଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଘରଟି ୱିଲାୟତ ଖାନ ନାମକ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କର। ଏହି ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପାଞ୍ଚ ପୁଅ ଏବଂ ଚାରି ଝିଅ ସମେତ ନଅ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଲିବାନ ମୁଖପାତ୍ର X ରେ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ପୀଡିତଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
ମୁଜାହିଦ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କୁନାର ଏବଂ ପାକତିକା ପ୍ରଦେଶରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଚାରି ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ କୌଣସି ବୟାନ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନର ପେଶାୱରରେ ଦୁଇଟି ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ତିନି ଜଣ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏହା ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
Pakistani forces conducted airstrikes in Khost, Kunar, and Paktika provinces, eastern Afghanistan, killing at least 10 civilians, according to the Afghan Taliban.#Taliban #Afghanistan #Pakistan pic.twitter.com/Sr8GFLkRNe
— TheWarPolitics (@TheWarPolitics0) November 25, 2025
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଦୁଇ ଦେଶର ସେନା ସମ୍ପ୍ରତି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଓ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ତାଲିବାନ ଫେରିବା ପରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ହିଂସା ଥିଲା। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଦୋହାରେ ଏକ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ମତଭେଦ ଯୋଗୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁର୍କୀରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଦ୍ୟତମ ଆକ୍ରମଣ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନାର ଆଉ ଏକ ସଙ୍କେତ, ଯାହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରଖିଛି।