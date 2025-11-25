Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3018154
Zee OdishaOdisha National-International

Pakistan Airstrike: ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପାକିସ୍ତାନ କଲା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ୯ ଶିଶୁ ସମେତ ଜଣେ ମହିଳା ମୃତ

Pakistan Attack: ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପାକିସ୍ତାନ ବୋମା ମାଡ଼ କରିବା ଯୋଗୁଁ ନଅ ଜଣ ଶିଶୁ ସମେତ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପେଶାୱରରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଘଟିଛି। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 25, 2025, 06:53 PM IST

Trending Photos

Pakistan Airstrikes in Afghanistan
Pakistan Airstrikes in Afghanistan

Pakistan Attack: ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆଫଗାନ ତାଲିବାନ ମୁଖପାତ୍ର ଜାବିହୁଲ୍ଲା ମୁଜାହିଦ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଖୋଷ୍ଟ ପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମରେ ନଅ ଜଣ ଶିଶୁ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

ସୋମବାର ଦିନ ରାତି ୧୨ ଟାରେ ଗର୍ବଜୋ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ମୁଜାହିଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଘରଟି ୱିଲାୟତ ଖାନ ନାମକ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କର। ଏହି ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପାଞ୍ଚ ପୁଅ ଏବଂ ଚାରି ଝିଅ ସମେତ ନଅ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଲିବାନ ମୁଖପାତ୍ର X ରେ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ପୀଡିତଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।

ମୁଜାହିଦ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କୁନାର ଏବଂ ପାକତିକା ପ୍ରଦେଶରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଚାରି ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ କୌଣସି ବୟାନ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି। 

Add Zee News as a Preferred Source

ପାକିସ୍ତାନର ପେଶାୱରରେ ଦୁଇଟି ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ତିନି ଜଣ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏହା ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଦୁଇ ଦେଶର ସେନା ସମ୍ପ୍ରତି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଓ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ତାଲିବାନ ଫେରିବା ପରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ହିଂସା ଥିଲା। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଦୋହାରେ ଏକ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ମତଭେଦ ଯୋଗୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁର୍କୀରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଦ୍ୟତମ ଆକ୍ରମଣ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନାର ଆଉ ଏକ ସଙ୍କେତ, ଯାହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରଖିଛି।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

pakistan attack
ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପାକିସ୍ତାନ କଲା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ୯ ଶିଶୁ ସମେତ ଜଣେ ମହିଳା ମୃତ
Ayodhya Ram mandir
ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଧର୍ମଧ୍ବଜା ସ୍ଥାପନା କଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ, କହିଲେ-ଶତାବ୍ଦୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଜି ଶେଷ...
Mamata Banerjee
ବିଜେପି ଯଦି ମୋତେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଛୁଇଁବ, ମୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ହଲାଇ ଦେବି: ମମତା ବାନାର୍ଜୀ
Ind vs SA
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦେଲା 'ପାହଡ଼' ପରି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପରାଜୟ ମୁହାଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ!
Top 10 news
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..