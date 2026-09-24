Cross Border Tension: କନ୍ଧାରରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ରାତି ୩ଟାରେ ପାକିସ୍ତାନର ହାମଲା

Cross Border Tension: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଖବର ଆସିଛି। ଏଥର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କନ୍ଧାର ସହରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁବାର ଭୋର ପ୍ରାୟ ୩ଟା ସମୟରେ କନ୍ଧାର ସହରର ନବମ ଜିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଲିବାନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଲଢୁଆ ବିମାନ କନ୍ଧାର ସହରର ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତାହତ କିମ୍ବା ବଡ଼ଧରଣର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିନାହିଁ।
ତାଲିବାନ ପ୍ରବକ୍ତା ଜବିହୁଲ୍ଲା ମୁଜାହିଦଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କନ୍ଧାରରେ ହଠାତ୍ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପୋଲିସ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହିବା ସହ ଘର ଭିତରେ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣା ଏଭଳି ସମୟରେ ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାପାର ହିଂସାକୁ ନେଇ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କୁନାର ଓ ପକ୍ତିକା ପ୍ରଦେଶରେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ସେହି ଆକ୍ରମଣରେ ୨୮ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ତାଲିବାନ ଓ ଜାତିସଂଘର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମିଶନ ଅନୁସାରେ, ସେହି ଆକ୍ରମଣରେ ୩ ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ର ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରାୟ ତିନି ମାସର ତୁଳନାତ୍ମକ ଶାନ୍ତି ପରେ ପୁଣି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଠିକଣାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାର ଦାବି କରୁଥିବାବେଳେ, ତାଲିବାନ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି।
କନ୍ଧାରରେ ନୂଆ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ତିକ୍ତତା ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ନୂଆ ଆକ୍ରମଣରେ କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ସେନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିଛି।