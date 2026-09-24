Add Zee Business As A Preferred Source
App

Cross Border Tension: କନ୍ଧାରରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ରାତି ୩ଟାରେ ପାକିସ୍ତାନର ହାମଲା

ପାକିସ୍ତାନୀ ଲଢୁଆ ବିମାନ କନ୍ଧାର ସହରର ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତାହତ କିମ୍ବା ବଡ଼ଧରଣର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିନାହିଁ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 24, 2026, 08:03 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 08:03 AM IST
Cross Border Tension: କନ୍ଧାରରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ରାତି ୩ଟାରେ ପାକିସ୍ତାନର ହାମଲା
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ମୋଦୀ-ଶାହଙ୍କ ଇଶାରାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର, ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରି ଜେଲ୍ ପଠା
2
3
4
5