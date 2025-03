Pakistan Train Hijack: ମିଛ କହୁଛି ପାକ୍ ସେନା? ୫୦ ରୁ ଅଧିକ ସୈନିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବାଲୁଚ୍ ଆର୍ମି; ନିଜ ଲୋକ କଲେ ଖୁଲାସା

Pakistan Train Hijack: ପାକିସ୍ତାନର ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶରେ ୧୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ ରେ ହୋଇଥିବା ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ୍ ଅପହରଣ ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବାଲୁଚ୍ ଲିବରେସନ୍ ଆର୍ମି (BLA) ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲା। BLA ଏହି ଟ୍ରେନ୍‌କୁ ହାଇଜାକ୍ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଦାବି କରିଛି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଜଣ ବାଲୁଚ୍ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତାହତ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ। BLA ଏଥିପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାକୁ ମିଛ କହୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରେନ୍‌ରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କ୍ୱେଟା ଏବଂ ପେଶାୱର ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍। ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ତାରିଖ ସକାଳ ୯ଟାରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଟ୍ରେନରେ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ବୋଲାନ ଜିଲ୍ଲାର ମାଶକାଫ ଅଞ୍ଚଳରେ BLA ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ (ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନମ୍ବର ୮) ଭିତରେ ରେଳ ଟ୍ରାକକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଟ୍ରେନ୍ କୁ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ କରିନେଇଥିଲେ।

#BREAKING: “70-80 dead bodies are lying there at the train hijack site”, passenger of hijacked Jaffar Express who escaped from the train reveals in this shocking testimony. More dead bodies inside the train. This video exposes the lie and busts Pak Army propaganda on 21 killings.… pic.twitter.com/jJzdPlMfLX

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) March 12, 2025