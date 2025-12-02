Pakistan expired aid: ରିଲିଫ୍ ନାମରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଏକ୍ସପାୟର ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇଲା ପାକିସ୍ତାନ; ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍

Pakistan humanitarian aid controversy: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ୟାକେଜରେ ୨୦୨୪ ମସିହାର ମିଆଦ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିବା ପାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଦୂତାବାସ ଟ୍ୱିଟ୍ ଡିଲିଟ କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଫଟୋ ଚାରିଆଡେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇସାରିଥିଲା।
Pakistan humanitarian aid controversy: ବାତ୍ୟା ଡିଟୱା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ମାନବୀୟ ସହାୟତା ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଅନେକ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀର ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯାହା କଲମ୍ବୋରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଘଟଣାକୁ "ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ମାଗିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ "ସହାୟତା କୂଟନୀତିର ଉପହାସ" ବୋଲି କହି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପକ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି।
ନଭେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟା ଡିଟୱା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ୧୩୨ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ୧୭୬ ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୭୮,୦୦୦ ଲୋକ ବାସଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲେ। ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ସମଗ୍ର ଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ, ବିଶେଷକରି କଲମ୍ବୋ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା। ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ "ଭାଇଚାରା" ବୋଲି ଦାବି କରି ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ନଭେମ୍ବର ୨୯ ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ନୌସେନା ଜାହାଜ PNS ସୈଫ୍ ଅନେକ ଟନ୍ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ କଲମ୍ବୋ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ, ଔଷଧ, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କିଟ୍, ଶୁଖିଲା ରାସନ୍, ତମ୍ବୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଦୂତାବାସ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରେ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଥିଲା, "ପାକିସ୍ତାନରୁ ରିଲିଫ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ସଫଳତାର ସହ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଯାଇଛି। ଏହା ଆମର ଅଟଳ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ। ପାକିସ୍ତାନ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି।"
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ପ୍ୟାକେଜର ମିଆଦ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯାହା ୨୦୨୪ ମସିହାର ଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅବ୍ୟବହୃତ ଥିଲା। ଯାହା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅକାମୀ କରିଦେଇଥିଲା। କଲମ୍ବୋ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସହାୟତା ସାମଗ୍ରୀରେ ଥିବା ଅନେକ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ମିଆଦ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମାମଲା ଶୀଘ୍ର ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର କୂଟନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।