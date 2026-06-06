Add Zee Business As A Preferred Source
App

Pakistan Strategy: ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ବଦଳିଲା ପାକିସ୍ତାନର ରଣନୀତି, ଚୀନ ଓ ତୁର୍କିଠୁ କିଣୁଛି ଏସବୁ ହତିଆର !

Pakistan Strategy: ସିନ୍ଦୂର ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ, ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଚୀନ୍ ନିର୍ମିତ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଭାରତର ସୁପରସୋନିକ୍ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ବ୍ରହ୍ମୋସକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି, ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନ୍ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଭାରତୀୟ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 06, 2026, 08:07 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:07 PM IST
Pakistan Strategy: ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ବଦଳିଲା ପାକିସ୍ତାନର ରଣନୀତି, ଚୀନ ଓ ତୁର୍କିଠୁ କିଣୁଛି ଏସବୁ ହତିଆର !

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Pakistan Strategy: ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ବଦଳିଲା ପାକିସ୍ତାନର ରଣନୀତି, ଚୀନ ଓ ତୁର୍କିଠୁ କିଣୁଛ
Pakistan Strategy5 min ago
2
Plastic Currency Notes56 min ago
3
odisha weather2 hrs ago
4
DRDO Recruitment 20262 hrs ago
5
Top 10 News Headlines Odisha10:40 AM IST