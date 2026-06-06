Pakistan Strategy: (ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ) ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଏହାର ସେନା ଆଗାମୀ ଶହେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର' ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ୧୯୭୧ ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶରେ ଟାର୍ଗେଟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ୧୦ ମେ ୨୦୨୫ ରେ ୧୧ ଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ଆଗୁଆ ଏୟାରବେସ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଭାରତୀୟ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଟକାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଏହି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ଚୀନ୍ ଏବଂ ତୁର୍କୀ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି?
୬ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟାପାର ୱେବସାଇଟ୍ Defense.in ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନ୍ ଠାରୁ ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଆକାଶ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ତୁର୍କୀ ଠାରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମାନବ ହୀନ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ରୟ କରୁଛି।
ପାକିସ୍ତାନ କେଉଁ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ କିଣୁଛି?
ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନା (PAF) ଚୀନ୍ ଆଣ୍ଟି-ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ସିଲ୍ଡ କ୍ରୟ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ HQ-9 ସିଷ୍ଟମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। HQ-9 ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଦୀର୍ଘ ଦୂରଗାମୀ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ବାୟୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ। ରୁଷିଆନ୍ S-300 ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ପରି, ଏଥିରେ ଉନ୍ନତ ସକ୍ରିୟ ରାଡାର ହୋମିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ରହିଛି।
HQ-9 ର କ୍ଷମତା କ’ଣ?
ଚୀନ୍ର HQ-9 ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ୨୫୦ କିଲୋମିଟର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଟ୍ରାକ୍ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। HQ-9 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ, ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅନ୍ୟ କେତେ ସ୍ତର ଅଛି?
ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନ୍ରୁ HQ-16, HQ-17 ଏବଂ L-17 ପରି ମଧ୍ୟମ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୂରଗାମୀ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରୁଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତରକୁ ଲଙ୍ଘନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପରି ଏକ ବହୁ-ସ୍ତରୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ତୁର୍କୀଠାରୁ କେଉଁ ଡ୍ରୋନ୍ କିଣୁଛି?
ପାକିସ୍ତାନ ଗୁପ୍ତଚର ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ତୁର୍କୀ ମହାକାଶ କମ୍ପାନୀ ଲେଣ୍ଟାଟେକ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମଧ୍ୟମ-ଉଚ୍ଚତା, ଦୀର୍ଘ-ସହର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଡ୍ରୋନ୍ "କାରାୟେଲ" କ୍ରୟ କରୁଛି। ଏହା ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ-ଗୋଳା ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବହନ କରିପାରିବ।
ପାକିସ୍ତାନ କ'ଣ ଭାରତକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ?
ସିନ୍ଦୁର ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ, ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଚୀନ୍ ନିର୍ମିତ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଭାରତର ସୁପରସୋନିକ୍ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ବ୍ରହ୍ମୋସକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି, ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନ୍ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଭାରତୀୟ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନ୍ ଏବଂ ତୁର୍କୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କେଉଁଠାରେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବ?
ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତୀୟ ବାୟୁ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଚୀନ୍ ଠାରୁ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ନୂତନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏହାର ପୂର୍ବ ସୀମାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବ। ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (LoC) ନିକଟରେ ତୁର୍କୀ ଯୁଦ୍ଧ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ରେଂ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଭୟ କରାଯାଇପାରିବ।
ଭାରତ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି?
ଭାରତୀୟ ସେନାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବହୁତ ବ୍ୟାପକ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା (IAF) ଏହାର ନୌବାହିନୀରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର-ସକ୍ଷମ ମାନବହୀନ ବାୟୁ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରିବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ବେଳେ, ସେନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୈନିକଙ୍କୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ତାଲିମ ଦେଉଛି। ନୌସେନା ତାର ନୌବାହିନୀରେ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ଏବଂ ତାର ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ବିରୋଧୀ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଭାରତ ତାର ବାୟୁ ସୀମାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି। ଦୂରଗାମୀ S-400 ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଣାଳୀର ନିୟୋଜିତକୁ ବିସ୍ତାର କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ତାର ସ୍ୱଦେଶୀ ଆକାଶ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି, ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୁଶା ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି।