Asim Munir: ଭାରତ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ମୁନୀର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ସିଡିଏସ୍ ଏବଂ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିର ଏବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ଇସଲାମାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ ଉଲେମା ସମ୍ମିଳନୀରେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ମୁନିରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଏକ

Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 22, 2025, 01:44 PM IST

Asim Munir:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ସିଡିଏସ୍ ଏବଂ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିର ଏବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ଇସଲାମାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ ଉଲେମା ସମ୍ମିଳନୀରେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ମୁନିରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଏକ ଝଲକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ।

ଅସୀମ ମୁନିର ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚୁଛନ୍ତି।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଏପ୍ରିଲ 2025 ରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ, ଅସୀମ ମୁନିର ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମାନ କାହାଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ନିହତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମୁନିର ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ କହି ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଭାରତ ସହିତ ସଂଘର୍ଷରେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ।

ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ମେ 2025 ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଦେଶ "ଦିବ୍ୟ ସହାୟତା" ପାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଏପ୍ରିଲ 22 ରେ, ପହଲଗାମରେ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 26 ଜଣ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲା।

ଅସୀମ ମୁନିର ଏକ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରବଚନ ଦେଇଥିଲେ।
ଅସୀମ ମୁନିର କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ଦିନ ଧରି ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ, ମୁନିର ଆଧୁନିକ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ 1,400 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୟଗମ୍ବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଇସଲାମିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ଆଙ୍କିଥିଲେ। କୋରାନର ଅନେକ ପଦ ଉଦ୍ଧୃତ କରି, ସେ ଇସଲାମ ଏବଂ ଇସଲାମିକ ଦେଶ ଜଗତରେ ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।

ମୁନିର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 57 ଟି ଇସଲାମିକ ଦେଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଲ୍ଲା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ହରାମ ସରିଫୈନର ରକ୍ଷକ ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁନିର ପାକିସ୍ତାନର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ତେହରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ (TTP) ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବାଛିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି।

Prabhudatta Moharana

