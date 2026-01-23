Advertisement
Kathua Encounter update: ଭାରତୀୟ ସେନା, CRPF ଏବଂ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସର ମିଳିତ ଅପରେସନରେ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ବଡ ସଫଳତା ମିଳିଛି । କଠୁଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 23, 2026, 08:45 PM IST

ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କଠୁଆରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଜୈଶ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ

Kathua Encounter update: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କଠୁଆର ବିଲ୍ଲାୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। କଠୁଆର ବିଲ୍ଲାୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଅପରେସନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଉସମାନ ନାମକ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛି। ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଆଧାରରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନରେ, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍, ସେନା ଏବଂ CRPF ଯବାନ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୩ଟା ୩୦ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ।

ଜମ୍ମୁ ପୋଲିସ ମହାନିରୀକ୍ଷକ ବିଏସ ଟୁଟି ଏନକାଉଣ୍ଟର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସର ଏକ ଛୋଟ ଟିମ୍ ସେନା ଏବଂ ସିଆରପିଏଫ ସହିତ ମିଳିତ ଅପରେସନରେ କାଠୁଆ ଜିଲ୍ଲାର ବିଲ୍ଲାୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଜୈଶ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିହତ କରିଛି।" ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବରୁ, କିସ୍ତୱାର ଜିଲ୍ଲାର ଚାତରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୈଶ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ସୈନିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

ଆଇଜିପି ସୂଚନା ଦେଇ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ କାଠୁଆ ଜିଲ୍ଲାର ବିଲ୍ଲାୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିବାର ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସୂଚନା ଆଧାରରେ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯୋଗାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେରିଯାଇ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲେ।

ସେଠାରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସୂଚନା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପାଇଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଏମ୪ କାର୍ବାଇନ ରାଇଫଲ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଘାତକ M4 ରାଇଫଲ ସାଧାରଣତଃ ଶୀର୍ଷ ଆତଙ୍କବାଦୀ କମାଣ୍ଡରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ, ଏହା ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବଡ କମାଣ୍ଡର ଯାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ନିହତ କରିଛନ୍ତି।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ ୭ ତାରିଖରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ ୨୧ ତାରିଖରେ ଜୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ତିନି ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଫଟୋ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଉସମାନ ଥିଲେ। ଖବର ଆସିଥିଲା ​​ଯେ, ଏହି ତିନି ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାଠୁଆ ଉଧମପୁର ରେଞ୍ଜରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ।

