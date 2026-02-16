Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3112002
Zee OdishaOdisha National-Internationalଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି: ଅବଜରଭେସନ ହୋମରୁ ଫେରାର ହେଲେ ୨ ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କ ସମେତ ୩ କଏଦୀ

ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି: ଅବଜରଭେସନ ହୋମରୁ ଫେରାର ହେଲେ ୨ ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କ ସମେତ ୩ କଏଦୀ

ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ଆର.ଏସ୍. ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଅବଜରଭେସନ ହୋମରୁ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 16, 2026, 11:11 PM IST

Trending Photos

Jammu juvenile home breach
Jammu juvenile home breach

ଶ୍ରୀନଗର: ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ଆର.ଏସ୍. ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଅବଜରଭେସନ ହୋମରୁ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ୩ ଜଣ ନାବାଳକ କଏଦୀ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଫେରାର ହୋଇଥିବା କଏଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।

କିଏ ଏହି ୩ ଫେରାର କଏଦୀ?
ଫେରାର ହୋଇଥିବା କଏଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆର.ଏସ୍. ପୁରା ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ସହ ଜଡ଼ିତ କରଜିତ ସିଂ ଓରଫ ଗୁଗା ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ ମହମ୍ମଦ ସୁନା-ଉଲ୍ଲା ଓ ଅହସାନ ଅନୱର ଅଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହି ଦୁଇ ପାକିସ୍ତାନୀ କିଶୋର ଭୁଲବଶତଃ ସୀମା ପାର ହୋଇ ଭାରତ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଆସିଥିଲେ।

ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି କଏଦୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପିସ୍ତଲ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହରେ ଅଛି। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ଜଣେ କଏଦୀ ପଛପଟୁ ଆସି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଉଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ସ୍ପେଶାଲ ପୋଲିସ ଅଫିସର ବିନୟ କୁମାର ଏବଂ ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଳ ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଜମ୍ମୁ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ରେଫର କରାଯାଇଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ପୋଲିସର ଜୋରଦାର ଖୋଳତାଡ଼
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଇ-ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଅବଜରଭେସନ ହୋମ ଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର କିଭଳି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ କଏଦୀମାନେ ଫେରାର ହେବାରେ ସଫଳ ହେଲେ, ତାହା ଏବେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

RS Pura
ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି: ଅବଜରଭେସନ ହୋମରୁ ଫେରାର ହେଲେ ୩ କଏଦୀ
NIA
ସୁନ୍ଦରପଦା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା: NIA ହାତରେ CCTV ଫୁଟେଜ୍‌; ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଦିଗରେ ଚାଲିଛି ଖୋଳତାଡ଼
Brahmapur Railway Station
ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ବଦଳିବ କାୟାକଳ୍ପ: ୯୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କଲା କେନ୍ଦ୍ର
Rayagada
ରାୟଗଡ଼ାରେ ନକଲି ମାଓବାଦୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ: ୱେବ୍ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସମେତ ୪ ଗିରଫ୍
top 10 news today
Top 10 News: ରାସେଶ୍ବରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପରଲୋକ, ହାମ୍ପି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର