Ram Mandir Dhwajarohan: ରାମ ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଜାରୋହଣ ଉପରେ ବୟାନ ଦେବା ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା, ଭାରତର କହିଲା- ଲେକ୍ଚର ଦିଅ ନାହିଁ...

Ram Mandir Dhwajarohan: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଧ୍ୱଜାରୋହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅପ୍ରୀତିକର ଲାଗିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଉପରେ ଇସଲାମଫୋବିଆର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା। ଭାରତ ସରକାର ଏହି ବୟାନ ଉପରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ସେ ପାକିସ୍ତାନର ବୟାନକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି।
MEA ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦମନ, ଧର୍ମାନ୍ଧତା ଏବଂ ରୀତିମତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ଏକ ଗଭୀର କଳୁଷିତ ରେକର୍ଡ ଥିବା ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଲେକ୍ଚର ଦେବାର କୌଣସି ନୈତିକ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଖାଲି ଉପଦେଶ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ଭିତରେ ଚାହିଁ ଏହାର ଖରାପ ମାନବାଧିକାର ରେକର୍ଡକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଭଲ ହେବ।
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଧ୍ୱଜାରୋହଣକୁ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧ କରିବା ପରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏହି ବୟାନ ଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହା ଧାର୍ମିକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଚାପ ଏବଂ ମୁସଲିମ ଐତିହ୍ୟକୁ ଲୋପ କରିବାର ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ। ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଉପରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିରର ଶୀର୍ଷରେ ଧ୍ୱଜାବତରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପବିତ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିରରେ ଧ୍ୱଜାରୋହଣ ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା।"
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏଠାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଜାବତରଣ କୁ 'ଯୁଗୀୟ' ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହି ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 'ଶତାବ୍ଦୀର କ୍ଷତ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭରିଯାଉଛି' କାରଣ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ୫୦୦ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସଂକଳ୍ପ ଶେଷରେ ପୂରଣ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିରର ଶୀର୍ଷରେ ଧ୍ୱଜାବତରଣ କରିବା ପରେ ନିଜ ଭାଷଣରେ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ "ରାମ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁନ୍ତି, ସେ ଏକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା।"