Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2970353
Zee OdishaOdisha National-International

Pakistan Flight: ଆଜରବୈଜାନ ଆକାଶରେ ନଜର ଆସିଲା ପାକିସ୍ତାନର ଫାଇଟର ଜେଟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନର JF-17 ବ୍ଲକ III ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଆଜରବାଇଜାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିତ ଅଭ୍ୟାସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଜରବାଇଜାନ ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ସହଯୋଗକୁ ମଜବୁତ କରେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଇଣ୍ଡସ୍ ସିଲ୍ଡ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Oct 21, 2025, 08:28 PM IST

Trending Photos

Pakistan Flight: ଆଜରବୈଜାନ ଆକାଶରେ ନଜର ଆସିଲା ପାକିସ୍ତାନର ଫାଇଟର ଜେଟ

Pakistan Flight: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନର JF-17 ବ୍ଲକ III ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଆଜରବାଇଜାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିତ ଅଭ୍ୟାସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଜରବାଇଜାନ ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ସହଯୋଗକୁ ମଜବୁତ କରେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଇଣ୍ଡସ୍ ସିଲ୍ଡ ଆଲଫା ଅଭ୍ୟାସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଏବଂ ନୂତନ ବିମାନ ଆସିବାର ଗୁଜବ ଭିତ୍ତିହୀନ।

ପାକିସ୍ତାନୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କର ଘାଟିରୁ ଆଜରବାଇଜାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରନ୍ତର ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦୂରଗାମୀ ଉଡ଼ାଣ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏକ ସାମରିକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନାର ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସାମରିକ ସହଯୋଗ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଆଜରବାଇଜାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସହଯୋଗୀ ଦେଶ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ବିବାଦ ସମୟରେ ଉଭୟ ଦେଶ ଇସଲାମାବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନା JF-17 ବ୍ଲକ III ଏବଂ J-10CE ବିମାନ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା।

ଆଜରବାଇଜାନ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ 40 ଟି JF-17 ବ୍ଲକ III ଜେଟ୍ ପାଇଁ 4.6 ବିଲିୟନ ଡଲାରର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକାଲ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସର୍ବବୃହତ ରପ୍ତାନି ଅର୍ଡର। ଆର୍ମେନିଆ ସହିତ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆଜରବାଇଜାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ବିମାନ କିଣିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

JF-17 ଥଣ୍ଡର ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ବିକଶିତ ଏକ ସିଙ୍ଗଲ୍-ଇଞ୍ଜିନ୍, ବହୁ-ଭୂମିକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ଏହି ବିମାନରେ ଏକ ଚୀନ୍ ଏୟାରଫ୍ରେମ୍, ପଶ୍ଚିମ ଏଭିଓନିକ୍ସ ଏବଂ ଏକ ରୁଷିଆନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରହିଛି। ଏହାର ସର୍ଭିସ୍ ଉଚ୍ଚତା 50,000 ଫୁଟ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଗତି 1,200 ମାଇଲ୍ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ଏହି ବିମାନଟି ଏୟାର ରୋକସନ୍ ଏବଂ ଭୂମି ଆକ୍ରମଣ ମିଶନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଏହା ଏକ ଦ୍ୱୈତ-ବ୍ୟାରେଲ୍ 23mm ଅଟୋକ୍ୟାନନ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଏବଂ ସାତଟି ହାର୍ଡପଏଣ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ 7,000 ପାଉଣ୍ଡ ଗୋଳାବାରୁଦ ବହନ କରେ। ଉନ୍ନତ ବ୍ଲକ III ସଂସ୍କରଣରେ ଏକ AESA ରାଡାର, PL-15 ମିସାଇଲ୍ ଏବଂ ଏକ ହେଲମେଟ୍-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବିମାନଟି ବାହ୍ୟ ପଡ୍‌ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ-ଅପ୍ଟିକାଲ୍/ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ସେନ୍ସର ଏବଂ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଜାମର୍ ମଧ୍ୟ ବହନ କରିପାରିବ।

JF-17 ବ୍ଲକ III ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନାର ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ 150 ରୁ ଅଧିକ ୟୁନିଟ୍ ସେବାରେ ଅଛି। ଏହାର ଉନ୍ନତ RD-93MA ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉଚ୍ଚ-ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ଗତି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

nuapada bypoll
ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ବିଜେଡି
New Guidelines Subhadra Scheme
ଏହି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବନି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି
nuapada bypoll
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ: ହାଇଜାକ ପରେ ବାଜି ପଡ଼ିଛି ତିନି ସଭାପତିଙ୍କ ଛବି
Accident News
Accident News: ପୁରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ପୀଠରେ ଅଘଟଣ
Customs duty violation
ଆବୁଧାବିରୁ ଚୋରାରେ ଆଣୁଥିଲେ ୨୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସିଗାରେଟ: ଧରାପଡ଼ିଲେ ୩ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ