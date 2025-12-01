Pakistan Leadership Crisis: ପାକିସ୍ତାନରେ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ସଂକଟ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଏବ !

Trending Photos
Pakistan Leadership Crisis: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ନୂତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ (CDF) ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଏହା ପାକିସ୍ତାନରେ ସାମରିକ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୱାଜ ସରିଫ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ଅସୀମ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶାହବାଜ ସରିଫ ବାହାରିନ ଏବଂ ତା'ପରେ ଲଣ୍ଡନ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ବୋର୍ଡର ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ ତିଲକ ଦେବେଶ୍ୱର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଶୁଣି ଦେଶ ଛାଡିଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିବାକୁ ନ ପଡ଼େ।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ନୂତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ (CDF) ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଡିସେମ୍ବର 29 ସୁଦ୍ଧା ଜାରି ହେବାର ଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ନଥିବାରୁ ଜାରି ହୋଇପାରିନଥିଲା।
ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କର ଶେଷ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ତିନି ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ନଭେମ୍ବର ୨୯ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯଦି CDF ପଦବୀ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରା ନ ଯାଏ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏକ ସାମରିକ ନେତୃତ୍ୱ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଗମ୍ଭୀର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି କାରଣ, ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର କମାଣ୍ଡ ଅଥରିଟିର ପଦବୀ ମଧ୍ୟ CDF ଅଧୀନରେ ଆସେ। ତିଲକ ଦେବେଶ୍ୱର ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ଏକ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶକୁ ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ ବିନା ଛାଡିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଶାହବାଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କେତେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ତିନି ବର୍ଷ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ସେନା ଆଇନ ୨୦୨୪ ଏହାକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଶାହବାଜ ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ।
ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନୱାଜ ସରିଫଙ୍କ ପିଏମଏନଏଲ ଦଳ ଜାତୀୟ ଆସେମ୍ବଲିରେ ବହୁମତ ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ଚାପ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସମ୍ବିଧାନର ୨୮ତମ ସଂଶୋଧନ ଆଣିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ନୱାଜ ସରିଫ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ (ସିଡିଏଫ) ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ। ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ (ସିଡିଏଫ) ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ସେନା ଭିତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ତେଜନା ରହିଛି।