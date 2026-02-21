Pakistan Army: ନିଜ ଯବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲାନି ପାକିସ୍ତାନ, ବେଲୁଚିସ୍ତାନ କବଳରେ ୮ ଯବାନ

Trending Photos
Pakistan Army:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି (BLA) ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହା ସାତ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ସୈନିକଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ରଖିଛି। ଏହି ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀ ୧୪ ତାରିଖରେ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା। BLA ଏହାର ବନ୍ଦୀ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଫେବୃଆରୀ ୨୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସମୟ ଦେଇଛି। ଯାହା ଆଜି ଶେଷ ହେଉଛି। BLA ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ନ କରେ, ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୀ ସୈନିକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଖବର ସେହି ସୈନିକଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେନାର ନୀରବତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।
ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ପୁରୁଣା ରଣନୀତି
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଏହି ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଇଛି। ଏହି ସୈନିକମାନଙ୍କ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ପ୍ରଚାର ଶାଖା, ISPR, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାକୁ ମିଛ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ସେନା ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଭିଡିଓଟି ନକଲି ଏବଂ ଏହି ଲୋକମାନେ ଏହାର ସୈନିକ ନୁହଁନ୍ତି। ତଥାପି ଏହାର ଜବାବରେ, BLA ଏକ ନୂତନ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ବନ୍ଦୀ ସୈନିକମାନେ କ୍ୟାମେରାକୁ ସେମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଉଥିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଫୋର୍ସ ନିଜ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛି।
ସତେଜ ହେଲା କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ
ପାକିସ୍ତାନର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ୧୯୯୯ ମସିହାର କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଜେନେରାଲ ପରଭେଜ ମୁଶାରଫ ସୀମା ପାର ହୋଇ ଲଢ଼ୁଥିବା ତାଙ୍କର ନିୟମିତ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ତାର ମୃତ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ ବୋଲି କହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ସମାନ ଇତିହାସ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଯେଉଁଠାରେ ସେନା ନିଜ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜ ସୈନିକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ନୀତିକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଏକ ସେନା ନିଜ ସୈନିକଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦୟାରେ ଛାଡିଦେବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାପୁରୁଷତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
BLA escalates psychological warfare with detailed footage of Shehram, challenging Pakistan’s narrative after AI-fake claims. #BalochInsurgency #PakistanConflict #PsychWarfare pic.twitter.com/YSlfdDRLVK
— Aslam Javed (@javed_maslam) February 20, 2026
ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ବଢୁଛି ସଂଘର୍ଷ
ସମ୍ପ୍ରତି ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ସେଠାରେ ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି ସହୁଛି। ବନ୍ଧକ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ନକରି, ସେନା ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି ଏବଂ କୌଣସି ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ତଥାପି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ଏକ ଭିଡିଓ ଏହି ମିଛକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୈନିକ ଏବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଶନିବାରର ସମୟସୀମା ଶେଷ ହେବା ପରେ BLA କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନର ସାମରିକ ନେତୃତ୍ୱ ସିଧାସଳଖ ଦାୟୀ ରହିବେ।