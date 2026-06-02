Crime News: ଆମେରିକାରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼, ୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ; ଅଭିଯୁକ୍ତର ଆତ୍ମହତ୍ୟା

Trending Photos
Crime News: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ଆୟୋୱା ସିଟିରୁ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଘରୋଇ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ୫୨ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଛଅ ଜଣ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ନିଜକୁ ଗୁଳି କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଆୟୋୱା ସିଟିର ମସ୍କାଟାଇନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇଟି ଘର ଏବଂ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସ୍ଥାନରୁ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ମୃତକମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଥିଲେ।
ଏକ ଘରୁ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ନିଜକୁ ଗୁଳି କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ମସ୍କାଟାଇନ୍ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଆଣ୍ଟୋନି କିଜ୍ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷକୁ ଏକ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ବୁଲୁଥିବାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏକ ଘରୁ ଗୁଳି ଫୁଟିବାର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରିଆନ୍ ୱିଲିସ୍ ମ୍ୟାକଫାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।
ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୁଇଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି
ଆନ୍ଥୋନି କିଜ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମିସିସିପି ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ରାସ୍ତାରେ ପାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଏକ କଲ ଆସିଲା ଯେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଘେରିଗଲା ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ଗୁଳି କରିଦେଲା। ଅଧିକାରୀ ଏବଂ EMS କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ମୃତକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା।
ଘରୋଇ ବିବାଦରୁ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା
ଆନ୍ଥୋନି କିଜ୍ଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ହତ୍ୟା ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘରୋଇ ବିବାଦର ପରିଣାମ। ସମସ୍ତ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗୁଳି ଚିହ୍ନ ମିଳିଛି। ସମସ୍ତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହୃତ ବନ୍ଧୁକକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଯେ ଏହା ସମସ୍ତ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ବନ୍ଧୁକ ଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା।
Also Read: ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ; ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ହେବ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
Also Read: Odisha News: ମା ହେଲା ବାଘୁଣି ଜିନ୍ନତ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ