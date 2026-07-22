Add Zee Business As A Preferred Source
App

Parliament Adjourned: ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ଦିନ ୨ଟା ଯାଏ ମୁଲତବି

ବୁଧବାର ଦିନ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ, କଂଗ୍ରେସ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଏବଂ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ଅନେକ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସାଂସଦମାନେ ସଂସଦ ଭବନର ମକର ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited By:Soubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 22, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 12:38 PM IST
Parliament Adjourned: ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ଦିନ ୨ଟା ଯାଏ ମୁଲତବି
Image Credit: କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ନେତାମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Jantar Mantar Update: ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ଉତ୍ତେଜନା ପରେ ୨୦ କମ୍ପାନୀ CRPF ମୁତୟନ
Central Reserve Police Force22 min ago
2
Indian Army1 hr ago
3
top 10 news today2 hrs ago
4
Hirakud Dam3 hrs ago
5
Dharmendra Pradhan2:44 AM IST