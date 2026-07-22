Parliament Adjourned: ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ଦିନ ୨ଟା ଯାଏ ମୁଲତବି

Parliament Adjourned: ଆଜି ମଧ୍ୟ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା ଯୋଗୁ ଗୃହ ମୁଲତବି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ମୁଲତବି ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦିନ ୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ମୁଲତବି ହୋଇଛି ।
ବୁଧବାର ଦିନ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ, କଂଗ୍ରେସ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଏବଂ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ଅନେକ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସାଂସଦମାନେ ସଂସଦ ଭବନର ମକର ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ନେତାମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଜଡିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଘେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ NEET ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି; କିନ୍ତୁ, ଏହି ମାମଲାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସରକାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଛାତ୍ର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।
ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭାଡ୍ରା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଅଟକ ରଖିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ। ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଏବଂ ସିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ନେତାମାନେ ଏହାକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ନେତାମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥିର କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ସଂସଦ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମିଳିତ ପ୍ରତିବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତ ଦଳ ଏକଜୁଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତର ଦାବି କରି ଚାଲିବେ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ସଂସଦ ପରିସରରେ କଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ବିରୋଧୀ ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ବିରୋଧୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ସହ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ସଂସଦରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏନସିପି-ଏସସିପି ମୁଖ୍ୟ ଶରଦ ପାୱାର ଓ ସାଂସଦ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ ।