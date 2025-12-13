Advertisement
Parliament Attack 2001: ଡିସେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖ,୨୦୦୧ । ଏହି ଦିନ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଳା ଦିନ କହିଲେ ଅତୃକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ,୨୦୦୧ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖରେ ସଂସଦକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଆଜି ଏହି ଘଟଣାକୁ ୨୪ ବର୍ଷ ପୂରୁଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 13, 2025, 10:33 AM IST

ହେଲ, ସେ ଦିନର ସେହି ଲୋକ ଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣାକୁ କେହିବି ଭୁଲି ପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି।  ଗଣତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସାରା ଦେଶକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ ୯ ଜଣ ଯବାନ। ୯ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୬ ଜଣ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଥିବାବେଳେ ୨ ଜଣ ସଂସଦ ଭବନର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏବଂ ଜଣେ ଥିଲେ ସଂସଦ ଭବନର ମାଳି। ତେବେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଲସ୍କର-ଇ-ତୋଇବା ଓ ଜୈଶ-ଇ-ମହମ୍ମଦ ହାତ ରହିଥିଲା।  ଏହି ୨ ସଂଗଠନ ୫ ଆତଙ୍କୀ ସଂସଦ ଭବନକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ....

ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସେଦିନର ଘଟଣା ଉପରେ....

ସେଦିନ(ଡିସେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖ,୨୦୦୧ ) ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଥିଲା। ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ନେଇ ଗୃହ ଭିତରେ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ସଂସଦ ଭବନ ଛାଡି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। କେହି କଳ୍ପନା କରିପାରି ନଥିଲେ ଯେ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହେବ। ଯାହା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଚକିତ କରିବ।

ସମୟ ପ୍ରାୟ ୧୧:୩୦ ହେବ,ଏକ ଧଳା ଆମ୍ବାସାଡର କାର ସଂସଦ ଭବନର ଗେଟ୍ ନମ୍ବର ୧୨ ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। କାରଟି ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ସନ୍ଦେହଜନକ ହୋଇ ତା' ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। କାରଟି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା କାର ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଧକ୍କା ହେବା ମାତ୍ରେ, କାରରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଅବାଧରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଲେ। ସେମାନେ ଏକେ- ୪୭ (AK-47) ସମେତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ବାହାରିଥିଲେ। ପରେ  ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସଦ ପରିସରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗୁଳିବର୍ଷା। ଏହି ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ  ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। 

ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ CRPF ବାଟାଲିୟନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂସଦ ଭବନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସଂସଦ ପରିସରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଗେଟ୍ ନମ୍ବର ୪ ଆଡକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ତିନି ଜଣ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ।

ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗେଟ୍ ନମ୍ବର ୧ ଦେଇ ଗୃହ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଚାରି ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗେଟ୍ ନମ୍ବର ୪ ଆଡକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଯେଉଁଠାରେ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ତିନି ଜଣ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗେଟ୍ ନମ୍ବର ୫ ଆଡକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଗୁଳିର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏ-ନକାଉଣ୍ଟର ପ୍ରାୟ ସକାଳ ୧୧ଟା ୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପ୍ରାୟ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ କଡା ମୁକାବିଲା ଯୋଗୁଁ ହଜାର ହଜାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥିଲା। 

ALSO READ:Odisha Weather Report: ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା;ଆହୁରି ୨ଦିନ ଥରାଇବ!ଘନ କୁହୁଡି଼ ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା

ଡିସେମ୍ବର ୧୫, ୨୦୦୧ରେ,ସଂସଦ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ, ଅଫଜଲ ଗୁରୁ, ଏସଏଆର ଗିଲାନି, ଅଫଶାନ ଗୁରୁ ଏବଂ ଶୌକତ ହୁସେନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏସଏଆର ଗିଲାନି ଏବଂ ଅଫଶାନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଥିଲେ। ଯେ-ତେବେଳେ ଅଫଜଲ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶୌକତ ହୁସେନଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରୁ ୧୦ ବର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। 

ସେପଟେ, ଫେବୃଆରୀ ୯,୨୦୧୩ରେ,ଦିଲ୍ଲୀର ତିହାର ଜେଲରେ ସକାଳ ୮ଟାରେ ଅଫଜଲ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାହସୀ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ,ଜଣେ ମହିଳା ସିଆରପିଏଫ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ, ଦୁଇ ରାଜ୍ୟସଭା ସଚିବାଳୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଜଣେ ମାଳି ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ। ସଂସଦ ଉପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଭାରତର ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। 

