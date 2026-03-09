Budget Session 2026: ଆଜିଠୁ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ, ଇରାନକୁ ନେଇ କହିବେ ଜୟଶଙ୍କର

Trending Photos
Budget Session 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଜି ସୋମବାର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜାନୁଆରୀ ୨୮ ରୁ ଫେବୃଆରୀ ୧୩, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା, ଫେବୃଆରୀ ୧ ରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ ରୁ ଏପ୍ରିଲ ୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତଥାପି, ଆଜି ସଂସଦରେ ହଙ୍ଗାମା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଲୋକସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ସଂସଦର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ମହମ୍ମଦ ଜାଭେଦ, କେ. ସୁରେଶ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ମଲ୍ଲୁ ରବି ନୋଟିସ୍ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବିଜେପି ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ଏବଂ 10 ପାଇଁ ଏହାର ସାଂସଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ହ୍ୱିପ୍ ଜାରି କରିଛି।
ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାଷଣ ଦେବେ। ଏହି ସମୟରେ, ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନସଭା ବିଷୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଜି ସଂସଦରେ ଇରାନରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ। ଜୟଶଙ୍କର ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ଭାରତର ମତାମତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ।