Add Zee Business As A Preferred Source
App

Monsoon Session: ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଆସିବ ୫ ବିଲ୍

ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ୍ ରିଜିଜୁ ଗୃହର ସୁଗମ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଗଠନମୂଳକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି,

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited By:Soubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 17, 2026, 10:32 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:32 PM IST
Monsoon Session: ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଆସିବ ୫ ବିଲ୍
Image Credit: NDA ସରକାର ଏହି ଚାରି ସପ୍ତାହର ଅଧିବେଶନରେ ଲୋକସଭାରେ ପାଞ୍ଚଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଶରଧାବାଲିରେ ତିନି ରଥ, ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
top 10 news today36 min ago
2
Animation film1 hr ago
3
Odia News2 hrs ago
4
Odia News3 hrs ago
5
Rath Yatra 202612:11 PM IST