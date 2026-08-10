Parliament Monsoon Session: ସଂସଦରେ ଆଜି ପୁଣି ହଙ୍ଗାମା! ‘କେରଳ’ ହେବ ‘କେରଳମ’, ଆସୁଛି ବଡ଼ ବିଲ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୋମବାରର କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ରାଜନୈତିକ ଓ ବିଧାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଲୋକସଭାରେ ଏକାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଆସିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରକୁ ଘେରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୃହରେ ପୁଣିଥରେ ହଙ୍ଗାମା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଜୁଲାଇ ୨୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି।
‘କେରଳ’ ହେବ ‘କେରଳମ୍’?
ଆଜିର ସଂସଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି କେରଳର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଲ୍। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲୋକସଭାରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରିକ ନାମ ‘କେରଳ’ରୁ ‘କେରଳମ୍’ କରିବା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଲ୍ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଏହି ବିଲ୍ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେଲେ ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜ୍ୟର ନାମ ସମ୍ପର୍କିତ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ। କେରଳର ନାମକୁ ‘କେରଳମ୍’ କରିବା ଦାବି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଉଠିଆସୁଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ନଜର ରହିଛି।
FCRA ବିଲ୍କୁ କଂଗ୍ରେସର ବିରୋଧ:
ଅନ୍ୟପଟେ Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) ରେ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ତାତି ବଢ଼ିଛି। କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ କେସି ବେଣୁଗୋପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର FCRAରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଲ୍ ଆଣିଲେ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିବେ।
ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ଏବଂ NGOଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଲ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଆଲୋଚନା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ।
ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଲ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର:
ସଂସଦରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସ୍ ଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହାକୁ ନେଇ ନିଜର ମତ ରଖିପାରନ୍ତି।
ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ:
ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଲାଠିଚାର୍ଜ, ପେଲେଟ୍ ଗନ୍ ଓ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆଦେଶ କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦାବି ଉଠିଛି।
ପରିସୀମନ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ:
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପରିସୀମନ (Delimitation) ବିଲ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପରିସୀମନର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ସରକାର-ବିରୋଧୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ସମ୍ଭାବନା:
ବିରୋଧୀ ଦଳର ରଣନୀତି କେବଳ ବିଲ୍ ବିରୋଧରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ, ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ଜୋରଦାର ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ।
ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନିଜ ଦାବି ଉପରେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତର ନପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଗୃହରେ ହଙ୍ଗାମା ଓ ନାରାବାଜି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।