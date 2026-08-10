Add Zee Business As A Preferred Source
App

Parliament Monsoon Session: ସଂସଦରେ ଆଜି ପୁଣି ହଙ୍ଗାମା! ‘କେରଳ’ ହେବ ‘କେରଳମ’, ଆସୁଛି ବଡ଼ ବିଲ୍

ଅନ୍ୟପଟେ Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) ରେ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ତାତି ବଢ଼ିଛି। କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ କେସି ବେଣୁଗୋପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର FCRAରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଲ୍ ଆଣିଲେ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିବେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 10, 2026, 09:34 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 09:34 AM IST
Parliament Monsoon Session: ସଂସଦରେ ଆଜି ପୁଣି ହଙ୍ଗାମା! ‘କେରଳ’ ହେବ ‘କେରଳମ’, ଆସୁଛି ବଡ଼ ବିଲ୍
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price: ଆଜି ବଢ଼ିଲା ତେଲ ଦର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ...
2
3
4
5