Winter Session: ନିର୍ବାଚନୀ ସୁଧାର ଓ SIR ଉପରେ ହେବ ଆଲୋଚନା, ସହମତି ଜଣାଇଲେ ସରକାର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ସଘନ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ବା SIR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାରମ୍ବାର ହଙ୍ଗାମା କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିତର୍କ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦିନର ମୁଲତବୀ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ SIR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା

Dec 03, 2025, 08:11 AM IST

Winter Session: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ସଘନ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ବା SIR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାରମ୍ବାର ହଙ୍ଗାମା କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିତର୍କ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦିନର ମୁଲତବୀ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ SIR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର SIR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିତର୍କ ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 10 ବୁଧବାର ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 150 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଜାତୀୟ ଗୀତ "ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍" ଉପରେ ବିତର୍କ ଦାବି କରିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସଂସଦରେ "ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍" ଏବଂ "SIR" ଉପରେ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲେ।

ତଥାପି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସରକାର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଉପରେ ବିତର୍କ କରିବା ପୂର୍ବରୁ SIR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିତର୍କ କରିବା ଉଚିତ। ତଥାପି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସରକାର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଉପରେ ବିତର୍କ କରିବା ପୂର୍ବରୁ SIR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିତର୍କ କରିବା ଉଚିତ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ୧୨ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ (SIR) ଉପରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଜାରି ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେବଳ SIR ନୁହେଁ ବରଂ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ନିର୍ବାଚନୀ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।

ଲୋକସଭାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଉଷ୍ମ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏବଂ ହଟ୍ଟଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଆସି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ସ୍ଥିର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବୈଠକ ଏବଂ ସହମତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

କିରଣ ରିଜିଜୁ ଦେଇଥିଲେ ଜବାବ
ଏହାର ଜବାବରେ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଲୋଚନାର ପଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ସଂସଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ସାଜସଜ୍ଜା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ରିଜିଜୁ କହିଥିଲେ, "ଗତକାଲି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ ସମୟସୀମା ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ, ଆମେ ଏକାଠି ବସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ ଯେ କ'ଣ ଏବଂ କେବେ ଆଲୋଚନା ହେବ।"

