Parliament News: ସଂସଦରେ ୫୪୩ ପରିବର୍ତ୍ତେ ହେବ ୮୫୦ ଆସନ

Parliament News: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦରେ ଆଉ ଏକ ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଏକ ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଏବେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଦେଶରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସଂସଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ୫୪୩ ସାଂସଦଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୮୫୦ ଲୋକସଭା ଆସନକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଲୋକସଭା ଆସନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସଂସଦକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିହାର ଦେଇ ଯାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଯେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଲୋକସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ। ମୋଟ ୮୦ ଜଣ ସାଂସଦ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ହେତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ୪୮ ସାଂସଦ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ୪୨ ସାଂସଦ ସହିତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲୋକସଭାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ ୧୬ରେ ଏକ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ବିଲରେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତିର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ରହିବ। ଏହି ବିଲ୍ ପାରିତ ହେବା ପରେ, ସଂସଦରେ ସାଂସଦଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୫୪୩ ରୁ ସର୍ବାଧିକ ୮୫୦ରେ ପହଞ୍ଚିବ।
ବିଲ୍ରେ କ’ଣ ଅଛି?
ବିଲ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମୋଟ ୮୧୫ଟି ଆସନ ଆବଣ୍ଟିତ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ, ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ୫୩୦ଟି ଆସନ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ୧୫ ରୁ ୩୫କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଲ୍ରେ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୨୦୧୧ ଜନଗଣନା ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି।
୧୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ସଂରକ୍ଷଣ
ଏହି ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଆସନ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଏହି ସଂରକ୍ଷଣରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତିର ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ ଏକ ଆବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ ୧୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହା ୨୦୨୯, ୨୦୩୪ ଏବଂ ୨୦୩୯ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ସଂସଦରେ ଏବେ ୫୪୩ ବଦଳରେ ୮୫୦ ଆସନ ରହିବ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ କ’ଣ ସର୍ବାଧିକ ସାଂସଦ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ରହିବ?