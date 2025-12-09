Rahul Gandhi: ସଂସଦରେ ହଙ୍ଗାମା, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଉଠାଇଲେ ଭୋଟ୍ ଚୋରୀ ଓ RSS ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ...

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଦେଖାଇଛି କିପରି ଭୋଟ ଚୋରି ହେଉଛି, ତଥାପି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମିଶିଛନ୍ତି। ଆରଏସଏସ ସବୁଠି ଦଖଲ କରୁଛି।" ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (RSS) ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
Trending Photos
Rahul Gandhi: ଲୋକସଭାରେ ବିତର୍କ ପରେ, ରାଜ୍ୟସଭା ଆଜି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଉପରେ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚ ସଦନରେ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଏହି ବିତର୍କ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା କଥା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଦେଖାଇଛି କିପରି ଭୋଟ ଚୋରି ହେଉଛି, ତଥାପି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମିଶିଛନ୍ତି। ଆରଏସଏସ ସବୁଠି ଦଖଲ କରୁଛି।" ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (RSS) ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ALSO Read: Goa Night Club: ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଗୋଆ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର...ମାଲିକ ନାଁରେ ବ୍ଲୁ କର୍ଣ୍ଣର ନୋଟିସ ଜାରି
Also Read: Sonia Gandhi Love Story: ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହୃଦୟ ହାରି ବସିଥିଲେ ରାଜୀବ, ଜାଣନ୍ତୁ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ...
ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆରଏସଏସ(RSS) ଦେଶର ଶିକ୍ଷାଗତ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦଖଲ କରିସାରିଛି। ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରମୁଖ ପଦବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ନିଯୁକ୍ତି ବଦଳରେ ଆରଏସଏସ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମିଶନ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଅମ୍ପାୟାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ, ବରଂ ଶାସକ ଦଳ ସହିତ "ସମନ୍ନୟ"ରେ କାମ କରୁଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହି କହିଛନ୍ତି।
The biggest anti-national act you can do is Vote Chori.
Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country, you destroy modern India, you destroy the idea of India.
Those across the aisle are doing an anti national act. @RahulGandhi pic.twitter.com/6hndtKHzyf
— Supriya Shrinate (@SupriyaShrinate) December 9, 2025
ସେ କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ଆଉ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯାହାକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ହାଇଜାକ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଲୋକସଭାରେ ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାର, ବିଶେଷକରି ଭୋଟର ତାଲିକାର SIR ଉପରେ ୧୦ ଘଣ୍ଟାର ବିତର୍କ ଚାଲିଛି। ଏହି ବିତର୍କ ନିମ୍ନ ସଦନରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିବ। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ରାମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ନକରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଲୋକସଭା ବିତର୍କ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ମନୀଷ ତିୱାରୀ କହିଛନ୍ତି, "...ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଯେ ଏଠାରେ ଅନେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ନିରପେକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବାକୁ ପଡୁଛି।"
ସେପଟେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ସଂସଦରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଆଜି, ଆମେ ଜାତୀୟ ଗୀତ ଉପରେ ବିତର୍କ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଏକ କବିତା। ଉଭୟକୁ ଚୟନ କରିବାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କେବଳ ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ନୁହେଁ ବରଂ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି।