ହିମସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ

Swiss Railway Line Hit By Avalanche: ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ ପ୍ରବଳ ହିମସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 16, 2026, 07:21 PM IST

Switzerland Train Incident: ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସକାଳେ ଗପେନଷ୍ଟାଇନ୍ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏକ ହିମସ୍ଖଳନ ପରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱିସ୍ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସକାଳ ୭ଟାରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଟ୍ରେନଟି ସକାଳ ୬ଟା୧୨ରେ ସ୍ପିଜ୍ ରୁ ବ୍ରିଗେଜର ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା ବେଳେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୭ ଟାରେ ଏହା ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା।

AFP ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସକାଳ ୧୦ଟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭାବିତ କୋଚରୁ ୩୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱିସ୍ ଟ୍ରେନ୍ କମ୍ପାନୀ BLS ଅନୁଯାୟୀ, ଷ୍ଟକ୍ଗ୍ରାବେନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିମସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରେନଟି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ସ୍ୱିସ୍ ଫେଡେରାଲ୍ ରେଲୱେ (SBB) ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ରେଳ ଲାଇନଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା ମଙ୍ଗଳବାର, ଫେବୃଆରୀ ୧୭, ୨୦୨୬ ସକାଳ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଏପରି ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିଲା ​​ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଏକ ହିମସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲା। ଗତ ସପ୍ତାହରେ, ଲୋଟସଚେଣ୍ଟାଲ୍ ଉପତ୍ୟକାରେ ଏକ ହିମସ୍ଖଳନ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବରୋଧ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତଥାପି, କୌଣସି ଆହତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ।

