Pawan Kalyan: ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ଅସୁସ୍ଥ...ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା କାମନା କଲେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

Pawan Kalyan: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ, ଯିଏ ୧୮ ଏପ୍ରିଲ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରବିବାର 'X'ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। "ମୁଁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ଗାରୁଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲି। ସେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହସୀ ଏବଂ ଭଲ ମଣିଷ। ଶ୍ରୀ ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ଗାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି," ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ Xରେ ଲେଖିଛନ୍ତି।
ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୟାଳୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। "ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ କାମନା ମୋତେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ନିରନ୍ତର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ," ଜନସେନା ନେତା ପୋଷ୍ଟ ଏହା ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ।ଜନସେନା ପାର୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଥିଲା ଯେ, ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା।
"ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ, ସେ ଗୁରୁତର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ପୱନ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପରେ, ସେ ଶୁକ୍ରବାରର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ କରି ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଡାକ୍ତରମାନେ MRI ସମେତ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ, ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଥିଲେ," ଏହା କୁହାଯାଇଛି।
"ଡାକ୍ତରମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏକ ସପ୍ତାହରୁ ଦଶ ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ପରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ତଥାପି, ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିପାରେ," ବିବୃତ୍ତିରେ ଲେଖାଯାଇଛି।
ଦଳ କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରର ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ। ତଥାପି, ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସାଇନସାଇଟିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଥିଲେ। "ସେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଫେରି ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ," ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାଇଡୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ।
ରାଜ୍ୟପାଳ ଏସ. ଅବଦୁଲ ନାଜିର ମଧ୍ୟ ଅଭିନେତା-ରାଜନେତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବାକୁ 'X' କରିଥିଲେ। "ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ।"
Also Read: LPG Price: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍, LPG ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର
Also Read: Akshaya Tritiya Gold Price: ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଏହି ସମୟରେ କିଣନ୍ତୁ ସୁନା ରୂପା, ବର୍ଷ ତମାମ ରହିବ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା