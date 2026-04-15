Zee OdishaOdisha National-InternationalPawan Khera Controversy : ପବନ ଖେରାଙ୍କର ବଢିଲା ଅଡ଼ୁଆ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଖାରଜ ହେଲା ଆଗୁଆ ଜାମିନ

Pawan Khera Controversy : ପବନ ଖେରାଙ୍କର ବଢିଲା ଅଡ଼ୁଆ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଖାରଜ ହେଲା ଆଗୁଆ ଜାମିନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପବନ ଖେରାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପବନ ଖେରା ମାମଲାରେ ଆସାମ ସରକାରଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ସୁପ୍

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 15, 2026, 12:54 PM IST

Pawan Khera Controversy : ପବନ ଖେରାଙ୍କର ବଢିଲା ଅଡ଼ୁଆ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଖାରଜ ହେଲା ଆଗୁଆ ଜାମିନ

Pawan Khera Controversy : ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପବନ ଖେରାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପବନ ଖେରା ମାମଲାରେ ଆସାମ ସରକାରଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପବନ ଖେରାଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପବନ ଖେରାଙ୍କୁ ତିନି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପବନ ଖେରା ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଗୌହାଟୀ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ।

ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟ କିପରି ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କଲେ?
ଆସାମ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହତା ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଫଆଇଆର ଆସାମରେ ଦାୟର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟ କିପରି ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କଲେ? ସେ କାହିଁକି ଆସାମ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇନଥିଲେ? ତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଖେଡ଼ାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁହନ୍ତି। ସେ ବେଳେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। କେବଳ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତିର ଦଖଲ କିପରି ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ? ବିଚାରପତି ଜେକେ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ଅତୁଲ ଏସ ଚାନ୍ଦୁରକରଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆସାମ ସରକାରଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ।

ଆସାମ ସରକାର ପବନ ଖେରାଙ୍କୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ଆଟିସିପେଟୋରୀ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଖେରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିଙ୍କି ଭୂୟାଁ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆସାମରେ ଖେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା।

ପବନ ଖେରାଙ୍କର ବଢିଲା ଅଡ଼ୁଆ
ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ପବନ ଖେରା ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ ୭ ତାରିଖରେ ଆସାମ ପୋଲିସ ପବନ ଖେରାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ​​କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲା। ଆସାମ ପୋଲିସର ପ୍ରାୟ ୪ ଜଣଙ୍କ ଏକ ଦଳ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ପୂର୍ବରେ ଥିବା ପବନ ଖେରାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ପରେ ଖେରା ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଏପ୍ରିଲ ୧୦ ତାରିଖରେ ପବନ ଖେରା ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପାଇଥିଲେ। ଆସାମ ପୋଲିସ ପବନ ଖେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲା, ଯାହା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟ ପବନ ଖେରାଙ୍କୁ ସାତ ଦିନର ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତଙ୍କ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ
ପତ୍ନୀ ରିଙ୍କି ଭୂୟାଁ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ପବନ ଖେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ପବନ ଖେରାଙ୍କୁ ପବନ ପେଡ଼ାରେ ପରିଣତ କରିବି। କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର।" ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପବନ ଖେରା ଏବଂ ଗୌରବ ଗୋଗୋଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ହିମନ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ।

ରିଙ୍କି ଭୂୟାଁ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପବନ ଖେରାଙ୍କ ଦାବି
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପବନ ଖେରା ଏବଂ ଗୌରବ ଗୋଗୋଇ ରବିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶର୍ମାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିଙ୍କି ଭୂୟାଁଙ୍କ ପାଖରେ ୟୁଏଇ, ଇଜିପ୍ଟ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଗୁଆ ଏବଂ ବାରବୁଡାର ପାସପୋର୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଦୁବାଇରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଆମେରିକାର ୱାୟୋମିଂ ରାଜ୍ୟସ୍ଥିତ ଏକ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ଶପଥପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନଥିବା ଅଘୋଷିତ ବିଦେଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ରିଙ୍କି ଶର୍ମା ପବନ ଖେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି।

ଗୌରବ ଗୋଗୋଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। "ହିମନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଦୁବାଇ ଗୋଲ୍ଡେନ ଭିସା ଅଛି?" ଗୌରବ ଗୋଗୋଇ X ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। "ଏହା କ'ଣ ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟରେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଭିସା?" ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ, ରିଙ୍କି ସର୍ମା ଗୋଗୋଇଙ୍କ ଉପରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଦାବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି: ପ୍ରଥମେ "ଏକ ଇଜିପ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟରେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଭିସା" ଅଭିଯୋଗ କରି ଏବଂ ପରେ ଏକ ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରି।

Prabhudatta Moharana

