ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ Peko ଏବଂ Kalp ମଧ୍ୟରେ MoU

ଦୁବାଇ: UAEର ଅଲ୍-ଇନ୍-ୱାନ୍ ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା ସୁପର-ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Peko ଏବଂ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ଷ୍ଟାକ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଟୋକନାଇଜେସନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କମ୍ପାନୀ Kalp Digital Infrastructure Corp, SME ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମେରୁଦଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗ ଘୋଷଣା କରିଛି।
ବୁଝାମଣା ପତ୍ର (MoU) ଅଧୀନରେ, ଦୁଇଟି କମ୍ପାନୀ Peko ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ Kalp ର ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସଂହତ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏହା ପେକୋ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ଏବଂ ଏହାର ସଂସ୍ଥାଗତ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଅନୁମତି-ଆଧାରିତ ବିତରିତ ଲେଜର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା (DLT) ସ୍ତର, ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବଲ୍ ଡିଜିଟାଲ୍-ନଗଦ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ-ଚଳନ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଡିଜିଟାଲ୍-ସମ୍ପତ୍ତି ୱାଲେଟ୍ ଏବଂ କୀ-ପରିଚାଳନା ପରିବେଶ, ଏଜେଣ୍ଟିକ୍ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଟୋକନାଇଜେସନ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ଏହି ସହଯୋଗ ଦୁଇଟି ପରିପୂରକ ଶକ୍ତିକୁ ଏକାଠି କରିଥାଏ। ପେକୋ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ UAE ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି, ଯାହା ୫୦ରୁ ଅଧିକ ସମନ୍ୱିତ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି - ଇନଭଏସ୍, ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପେରୋଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କମ୍ପାନୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ, କର୍ପୋରେଟ୍ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ବୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଧାସଳଖ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍-ଲେବଲ୍ ଆଧାରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ SME ଇକୋସିଷ୍ଟମର ଅନ୍ୟ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। Kalp ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମୂଳ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହାକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍-ଲେବଲ୍ ଏବଂ ଏମ୍ବେଡେଡ୍ କରାଯିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ ଉନ୍ନତ ଡିଜିଟାଲ୍-ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବଲ୍-ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ।
ମିଳିତ ଭାବରେ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗତ-ଗ୍ରେଡ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ - ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ । ଏକ ମାନକ, SME ପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ କ୍ଷମତାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ସହଭାଗୀ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। "ଯେତେବେଳେ ଆମେ Peko ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲୁ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସରଳ କରିବା ନଥିଲା । ଏହା ଥିଲା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ପୁନଃକଳ୍ପନା କରିବା। Kalp ସହିତ ଏହି ସହଭାଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଆଣିଥାଉ । ଯେପରିକି ବିତରିତ ଲେଜର୍ସ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବଲ୍ ଟଙ୍କା, ଡିଜିଟାଲ୍-ସମ୍ପତ୍ତି ୱାଲେଟ୍ ଏବଂ ଏଜେଣ୍ଟିକ୍ ବାଣିଜ୍ୟ - ମୁଖ୍ୟଧାରାର ବ୍ୟବସାୟକୁ। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଙ୍କ, ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଆମର ଗ୍ରାହକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ସକ୍ଷମକାରୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହା ଏକ SME ଅର୍ଥନୀତି ଆଡ଼କୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ଦ୍ରୁତ, ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ," Pekoର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ CEO କାଶିଫ୍ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ କହିଛନ୍ତି।
Kalp ପାଇଁ, ଏହି ସହଭାଗୀତା ଏକ 'ଭିତ୍ତିଭୂମି-ପ୍ରଥମେ' ମଡେଲକୁ ବୈଧ କରେ: ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗ୍ରାହକ-ମୁଖୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଦୃଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା।
"ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦଶନ୍ଧି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସାୟ କିପରି କାରବାର କରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରେ ତାହା ପୁନଃପରିଭାଷିତ କରିବ । ଏଥିସହ SME ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କ୍ୟାଚ୍-ଅପ୍ ଖେଳିବା ନୁହେଁ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଉଚିତ। Peko ସହିତ ସହଭାଗୀତା କରି, ଆମେ ସେହି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ SME ଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ, ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥନୀତି ଦାବି କରୁଥିବା ସ୍କେଲରେ," Kalp Digital Infrastructure Corp ର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତପନ ସାଙ୍ଗଲ କହିଛନ୍ତି। "Kalp କୁ ଏକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ତର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଉପରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ । ଏକ ଗ୍ରାହକ-ମୁଖୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାବରେ ନୁହେଁ। Peko ଭଳି ଏକ ବ୍ୟାପକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ସହଭାଗୀତା ଆମର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଅନୁମତି-ଆଧାରିତ ଲେଜର ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବଲ୍ କ୍ୟାସ୍ ରେଲ୍ ରୁ ଟୋକନାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ଏଜେଣ୍ଟିକ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ - ସ୍କେଲରେ ବ୍ୟବସାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହା 'ହ୍ୱାଇଟ୍-ଲେବଲ୍' ଏବଂ 'ଏମ୍ବେଡେଡ୍' ମଡେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସିଧାସଳଖ ବିଦ୍ୟମାନ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବେଶରେ ଏକୀକୃତ ହୁଏ। ଏକାଠି, ଆମେ ଉନ୍ନତ ଡିଜିଟାଲ୍-ସମ୍ପତ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଏକ କେବଳ ଧାରଣାରୁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ପରିଣତ କରୁଛୁ," Kalp Digital Infrastructure Corp ର CEO ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ (ଜେ) ପ୍ରଜାପତି କହିଛନ୍ତି।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଭାବରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପେକୋର ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ନୂତନ କ୍ଷମତାଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରଚଳନ କରିବା। ଏହି ସହଭାଗୀତା ୟୁଏଇ, ସାଉଦି ଆରବ, ଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଜାରରେ ପେକୋର ପହଞ୍ଚକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପେକୋ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥାଗତ ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସକ୍ଷମକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବିସ୍ତାର କରିବ।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଭାବରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପେକୋର ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ନୂତନ କ୍ଷମତାଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରଚଳନ କରିବା। ଏହି ସହଭାଗୀତା UAE, ସାଉଦି ଆରବ, ଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଜାରରେ ପେକୋର ପହଞ୍ଚକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପେକୋ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥାଗତ ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସକ୍ଷମକାରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ।
ପେକୋ ବିଷୟରେ
୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଦୁବାଇରେ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଥିବା ପେକୋ ଏକ ଅଲ୍-ଇନ୍-ୱାନ୍ ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା ସୁପର-ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଏହା କ୍ଷୁଦ୍ର, ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଇନଭଏସ୍ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ, ପେରୋଲ୍ ଏବଂ HR, କର୍ପୋରେଟ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିଚାଳନା, ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ, କମ୍ପାନୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଲାଇସେନ୍ସିଂ, ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ବୀମା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପେକୋକୁ - ସିଧାସଳଖ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଇଟ୍-ଲେବଲ୍ କିମ୍ବା ସହ-ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଆଧାରରେ - ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟର, ପେମେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିଗେଟର ଏବଂ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ UAE, ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ। ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହୋଲ୍ଡିଂ କମ୍ପାନୀ (IHC) ଏହାର ନିରନ୍ତର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ପେକୋରେ ଏକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଅଂଶଧନ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।
Kalp ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟକ୍ଚର କର୍ପ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ଷ୍ଟାକ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟକ୍ଚର ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସମନ୍ୱୟ ସମାଧାନ ଡିଜାଇନ୍, ବିକାଶ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରେ। ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ: ଏକ ଅନୁମତି-ଆଧାରିତ ବିତରିତ ଲେଜର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (DLT) ସ୍ତର; ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବଲ୍ ଡିଜିଟାଲ୍-ନଗଦ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ-ଚଳନ ଭିତ୍ତିଭୂମି; ଡିଜିଟାଲ୍-ସମ୍ପତ୍ତି ୱାଲେଟ୍ ଏବଂ କୀ-ପରିଚାଳନା ପରିବେଶ; ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ AI-ଏଜେଣ୍ଟ-ଆରମ୍ଭିତ କାରବାର ପାଇଁ ଏଜେଣ୍ଟିକ୍ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷମତା। ଟୋକନେଜେସନ୍ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି-ଜୀବନଚକ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସମ୍ପୃକ୍ତ API, SDK ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ସେବା ସହିତ ଯାହା ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେମାନଙ୍କର ଏମ୍ବେଡିଂକୁ ସକ୍ଷମ କରେ। Kalp ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଧଳା-ଲେବଲ୍ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍ବେଡ୍ ହେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କ, ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ସରକାର, ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟର, ପେମେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିଗେଟର୍, ଇ-କମର୍ସ ପ୍ରଦାତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସକ୍ଷମକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ ଉନ୍ନତ ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।