Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ Peko ଏବଂ Kalp ମଧ୍ୟରେ MoU

ଏହି ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗ Pekoର ଅଲ୍-ଇନ୍-ୱାନ୍ ବ୍ୟବସାୟ ସୁପର-ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବିତରିତ-ଲେଜର୍, ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବଲ୍-କ୍ୟାସ୍, ଡିଜିଟାଲ୍-ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଏଜେଣ୍ଟିକ୍-କମର୍ସ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ - ଯାହା UAE ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ସରକାର ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 14, 2026, 08:12 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:12 PM IST
ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ Peko ଏବଂ Kalp ମଧ୍ୟରେ MoU

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ Peko ଏବଂ Kalp ମଧ୍ୟରେ MoU
Odia News1 min ago
2
FIFA World Cup 20268 min ago
3
FIFA World Cup 202639 min ago
4
Maoist dump57 min ago
5
Annapurna scheme1 hr ago