US Warns India: ଚୀନ୍ କୁ ନେଇ ଭାରତକୁ କାହିଁକି ଚେତାବନୀ ଦେଲା ଆମେରିକା?

US Warns India: ଆମେରିକା ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଚୀନ୍ ଅରୁଣାଚଳକୁ ତାଇୱାନ ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
US Warns India: ଆମେରିକାର ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ରିପୋର୍ଟରେ (ୟୁଏସ୍ ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ) ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଚୀନ୍ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ତାଇୱାନ ପରି ସମାନ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଜର ମୂଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ବିବାଦର ଉତ୍ସ ହୋଇପାରେ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ତାଇୱାନ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗର ଉପରେ ଦାବିକୁ ଚୀନ୍ ର ରଣନୀତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।
ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଚୀନ୍ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ 'ମହାନ ପୁନରୁତ୍ଥାନ' ଲକ୍ଷ୍ୟର ଅଂଶ ଭାବରେ ୨୦୪୯ ସୁଦ୍ଧା ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଏକ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭାରତ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛି ଯେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଭାରତର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା, ଅଛି ଏବଂ ସର୍ବଦା ରହିବ।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ସମ୍ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ପ୍ରେମା ଥଙ୍ଗଡୋକଙ୍କୁ ସାଂଘାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ୧୮ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା କାରଣ ତାଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମନା କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ କନସୁଲେଟ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଏକ ଭିଡିଓରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଭାରତର ଅଂଶ ବୋଲି ଦାବି କରିବାରୁ ଜଣେ YouTuberଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚୀନ୍ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଦକ୍ଷିଣ ତିବ୍ଦତ କିମ୍ବା ଜାଙ୍ଗନାନ୍ ବୋଲି କହୁଛି। କାରଣ ସେ ୧୯୧୪ ମ୍ୟାକମୋହନ ରେଖାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ଦାବି କେବଳ ତୱାଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ସମଗ୍ର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଚୀନ୍ ସମୟ ସମୟରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ନୂତନ ନାମ ଜାରି କରି ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଚୀନ୍ର ରଣନୀତିରେ ପାକିସ୍ତାନର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସୀମାରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଚୀନ୍ ଭାରତକୁ ୱାଶିଂଟନ୍ର ନିକଟତର ହେବାରୁ ରୋକିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଚୀନ୍ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
