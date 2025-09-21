Gen-Z Protest: ନେପାଳ ପରେ ଏବେ ଏହି ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି Gen-Z ପ୍ରତିବାଦ...

"ଜେନ ଜି" ନାମକ ଏକ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ପେରୁରେ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ, ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପେନସନ୍ ସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସାମାଜିକ ଅସନ୍ତୋଷର ଏକ ଅଂଶ। ପୋଲିସର ପ୍ରବଳ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ସହରର କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ।
Gen-Z Protest: ନେପାଳ ପରି, ପେରୁର ଯୁବପିଢ଼ି ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପ୍ରତିବାଦରେ ଅନେକ ସମାନତା ରହିଛି। ଜେନ ଜି ବ୍ୟାନର, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ, ମିମ୍ ଏବଂ ସାମୂହିକ ପ୍ରତିବାଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ସମାନ! ନେପାଳରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନିଆଁକୁ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ କରିଥିବା ବେଳେ, ସରକାରୀ ଡିକ୍ରିମେସନ ଯୋଗୁଁ ପେରୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଚାପରେ ସିଝିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦିନା ବୋଲୁଆର୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହା ନେପାଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିଲା।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦ରେ ପେରୁର ରାଜଧାନୀ ଲିମାରେ ଶହ ଶହ ଯୁବକ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜେନ ଜି କିମ୍ବା ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଯୁବପିଢ଼ି ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଦୁର୍ନୀତି, ଆର୍ଥିକ ଅସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପେନସନ୍ ସଂସ୍କାର ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା। "ଜେନ ଜି" ନାମକ ଏକ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ପେରୁରେ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ, ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପେନସନ୍ ସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସାମାଜିକ ଅସନ୍ତୋଷର ଏକ ଅଂଶ। ପୋଲିସର ପ୍ରବଳ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ସହରର କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ।
Sucede en Perú
Se descubrió todo.
La famosa generación Z está compuesta por militantes de Sendero Luminoso que ejecutan extorsiones en los conos de Lima.
Delincuentes de Comas y Carabayllo han incendiado bienes públicos de la @MuniLima pic.twitter.com/iXG6sA5Gtw
— Global News 24 (@PKN2023) September 21, 2025
ଏହି ମାସରେ, ଜେନ-ଜି ର ଯୁବକମାନେ ନେପାଳରେ ସମାନ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ, ସରକାର ଏବଂ ସଂସଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ନେପାଳରେ ଏହି ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଏବଂ ଜଣେ ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲା। ଉଭୟ ଦେଶରେ, ଯୁବ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ମିମ୍ସ ଏବଂ ପପ୍ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତୀକ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପେରୁରେ, କିଛି ପ୍ରତିବାଦକାରୀ "ୱାନ୍ ପିସ୍" ଆନିମେ ପ୍ରତୀକକୁ ପତାକା ଭାବରେ ବହନ କରିଥିଲେ। ନେପାଳରେ, ଯୁବପିଢ଼ି ଡିଜିଟାଲ୍ ସକ୍ରିୟତା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ, "କେବଳ ଭୋଟର ନୁହେଁ, ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ" ହେବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।