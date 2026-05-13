Petrol Diesel Price: କହୁ କହୁ କହିଦେଲେ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଦେଶରେ କେବେ ବଢିବ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ରେଟ୍

Petrol Diesel Price: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା କମିବାର କୌଣସି ସଙ୍କେତ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ବଜାର ସମ୍ପର୍କରେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସୁନା କ୍ରୟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ, RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ରହେ, ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ରହିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବୋଝ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜାରି ରହେ, ତେବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବା କେବଳ ସମୟର କଥା।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିକୁ ଏକ ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି ଯେ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଆଶା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି କାରଣ ମାତ୍ର ଦୁଇ ରୁ ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାରକୁ କମ କରିବା ଏବଂ ସୁନା କ୍ରୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସରକାର ସୁନା ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଦ୍ୱିଗୁଣିତରୁ ଅଧିକ କରିଛନ୍ତି।
ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମଦାନୀ ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ। RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାଲହୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟେ, କେବଳ ମୁଦ୍ରା ନୀତି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମନ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଦେଶରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ୩.୪୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଏପ୍ରିଲରେ ୩.୪୮ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଏହା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ
ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆଶାଠାରୁ କମ୍ କାରଣ ସରକାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ବହନ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଉପସାଗରୀୟ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଶକ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। RBI ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ୬.୯ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ହାରାହାରି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ୪.୬ ପ୍ରତିଶତ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
