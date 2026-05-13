Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3215874
Zee OdishaOdisha National-InternationalPetrol Diesel Price: କହୁ କହୁ କହିଦେଲେ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଦେଶରେ କେବେ ବଢିବ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ରେଟ୍

Petrol Diesel Price: କହୁ କହୁ କହିଦେଲେ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଦେଶରେ କେବେ ବଢିବ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ରେଟ୍

Petrol-Diesel Price: RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାଲହୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟେ, କେବଳ ମୁଦ୍ରା ନୀତି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମନ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଦେଶରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ୩.୪୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଏପ୍ରିଲରେ ୩.୪୮ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 13, 2026, 06:18 PM IST

Trending Photos

Petrol Diesel Price: କହୁ କହୁ କହିଦେଲେ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଦେଶରେ କେବେ ବଢିବ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ରେଟ୍

Petrol Diesel Price: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା କମିବାର କୌଣସି ସଙ୍କେତ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ବଜାର ସମ୍ପର୍କରେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସୁନା କ୍ରୟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ, RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ରହେ, ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ରହିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବୋଝ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜାରି ରହେ, ତେବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବା କେବଳ ସମୟର କଥା।

ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିକୁ ଏକ ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି ଯେ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଆଶା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି କାରଣ ମାତ୍ର ଦୁଇ ରୁ ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାରକୁ କମ କରିବା ଏବଂ ସୁନା କ୍ରୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସରକାର ସୁନା ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଦ୍ୱିଗୁଣିତରୁ ଅଧିକ କରିଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source

ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମଦାନୀ ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ। RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାଲହୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟେ, କେବଳ ମୁଦ୍ରା ନୀତି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମନ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଦେଶରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ୩.୪୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଏପ୍ରିଲରେ ୩.୪୮ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ଏହା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ
ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆଶାଠାରୁ କମ୍ କାରଣ ସରକାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ବହନ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଉପସାଗରୀୟ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଶକ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। RBI ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ୬.୯ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ହାରାହାରି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ୪.୬ ପ୍ରତିଶତ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।

Also Read: Budh Gochar: ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବୁଧଙ୍କ ଚଳନ, ମେ ୧୯ରୁ ୪ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ...ମାଟି ଧରିଲେ ହେବ ସୁନା

Also Read: Arun Gochar 2026: କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଅରୁଣ ଗ୍ରହ, ଏହିସବୁ ରାଶି ଉପରେ ହେବ ଧନବର୍ଷା

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Petrol Diesel price
Petrol Diesel Price: କହୁ କହୁ କହିଦେଲେ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଦେଶରେ କେବେ ବଢିବ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ
Medicine Shops
Medicine Shops: ବଡ଼ ଖବର...ଆସନ୍ତା ମେ ୨୦ରେ ପୂରା ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ସବୁ ମେଡିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର
Odisha Weather Alert
Odisha Weather Alert: ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ଯାଏଁ ନାହିଁ ତ୍ରାହି...ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ତୋଫା
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା CBSE ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ରେଜଲ୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର
Vijay Wins Majority
Vijay Wins Majority: ଟିଭିକେକୁ ମିଳିଲା ବହୁମତ, ବିଜୟଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ୧୪୪ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ