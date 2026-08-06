Crude Oil Price: ଇରାନ-ଓମାନ ଆଲୋଚନା ପରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ହ୍ରାସ !

Crude Oil Price: ଗତ ଛଅ ମାସ ଧରି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ଅନେକ ଦେଶରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ରେକର୍ଡ ସ୍ତରକୁ ନେଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଉତ୍ତେଜନାର ସମାଧାନ ଏବଂ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ - ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁନଃ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଇରାନ ଏବଂ ଓମାନ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଆଲୋଚନା ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।
ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବଜାର ହ୍ରାସ ପରେ, ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ୩୭ ସେଣ୍ଟ (୦.୫%) ହ୍ରାସ ପାଇ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି $୭୯.୦୮ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ WTI କ୍ରୁଡ୍ ୫୩ ସେଣ୍ଟ (୦.୭%) ହ୍ରାସ ପାଇ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି $୭୪.୬୯ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ନିବେଶକମାନେ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଓମାନ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଇରାନକୁ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଇପାରେ। ତଥାପି, ଆମେରିକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ଶୀଘ୍ର ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଇରାନକୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ମାର୍ଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ସପକ୍ଷରେ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ।
ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି। ଇରାନ ଉପସାଗରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ, ଯଦି ଏହାର ସୀମାରେ କୌଣସି ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବ। ଇରାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ୱାଶିଂଟନର ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ରୋକିବା।
ଏହି ସମୟରେ, ୟେମେନରେ ହୁଥି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ସାଉଦି ଆରବ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ସମକାଳୀନ ଭାବରେ, ଆମେରିକାର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଷ୍ଟକ୍ ୨.୫ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୪୦୭ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ବଜାରରେ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଆହୁରି ନିମ୍ନଗାମୀ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଗୁରୁବାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତଥାପି, ସାଧାରଣ ଜନତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ହ୍ରାସରୁ ଲାଭ ପାଇବା ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ। ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାର ଲାଭ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ନାହାଁନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ସରକାରୀ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନୂତନ ଦର ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ, ସାରା ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ପେଟ୍ରୋଲ ପ୍ରତି ଲିଟର ୧୦୨.୧୨ ଏବଂ ଡିଜେଲ ୯୫.୨୦ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ