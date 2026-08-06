Add Zee Business As A Preferred Source
App

Crude Oil Price: ଇରାନ-ଓମାନ ଆଲୋଚନା ପରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ହ୍ରାସ !

Petrol Diesel Price 6th August: ଇରାନ ଏବଂ ଓମାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନବୀକରଣ ଚୁକ୍ତିକୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି। ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖବର ଯୋଗୁଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 06, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 08:14 AM IST
Crude Oil Price: ଇରାନ-ଓମାନ ଆଲୋଚନା ପରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ହ୍ରାସ !
Image Credit: ଇରାନ ଏବଂ ଓମାନ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଆଲୋଚନା ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
India Post Vacancy 2026: ଦଶମ ପାସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକ ବିଭାଗରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ
2
3
4
5