ଏନଆଇଏ ହାତରେ ପିଏଫଆଇର ବିହାର ମୁଖ୍ୟ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2921728
Zee OdishaOdisha National-International

ଏନଆଇଏ ହାତରେ ପିଏଫଆଇର ବିହାର ମୁଖ୍ୟ

ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ୨୬ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ଏନଆଇଏ କହିଛି ଯେ ଏହି ମାମଲା ପିଏଫଆଇ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଘୃଣା ବିସ୍ତାର କରି ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଏବଂ ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମେହବୁବ ଆଲାମ ନଦଭି ଓମାନରୁ ଫେରିବା ପରେ କିଶନଗଞ୍ଜର ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Sep 14, 2025, 02:20 PM IST

Trending Photos

ଏନଆଇଏ ହାତରେ ପିଏଫଆଇର ବିହାର ମୁଖ୍ୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପିଏଫଆଇର ବିହାର ୟୁନିଟ୍ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଏନଆଇଏ ଗିରଫ କରିଛି। ପାଟନାରେ ୨୦୨୨ ଫୁଲୱାରିଶରିଫ୍ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମାମଲାରେ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା (ଏନଆଇଏ) ନିଷିଦ୍ଧ ପପୁଲାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ପିଏଫଆଇ)ର ବିହାର ୟୁନିଟ୍ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏନଆଇଏ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିହାରର କାଟିହର ଜିଲ୍ଲାର ହାସଙ୍ଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା 39 ବର୍ଷିୟ ମେହବୁବ ଆଲାମ ଛଦ୍ମନାମ ମେହବୁବ ଆଲାମ ନାଡଭିଙ୍କୁ କିଶାନଗଞ୍ଜରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜାମିଆ ମିଲିଆ ଇସଲାମିଆର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ରହିସାରିଛନ୍ତି। 

ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, ମେହବୁବ ଆଲାମ ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ୧୯ତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ୨୬ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ଏନଆଇଏ କହିଛି ଯେ ଏହି ମାମଲା ପିଏଫଆଇ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଘୃଣା ବିସ୍ତାର କରି ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଏବଂ ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମେହବୁବ ଆଲାମ ନଦଭି ଓମାନରୁ ଫେରିବା ପରେ କିଶନଗଞ୍ଜର ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।

ଏନଆଇଏ କହିଛି ଯେ ପିଏଫଆଇ ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାରଧାରାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତରେ ଇସଲାମର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେପରି ସଂଗଠନର ଜବତ ଭିଜନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ 'ଇଣ୍ଡିଆ 2047: ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦି ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇସଲାମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଟର୍ନଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍: ନଟ୍ ଫର୍ ଡିସେମିନେସନ୍'ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। NIA କହିଛି ଯେ ଉକ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆଲମ PFI ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟି ଜୁଲାଇ 11, 2022ରେ ପାଟନାର ଫୁଲୱାରିଶରିଫରେ ଥିବା ଅହମ୍ମଦ ପ୍ୟାଲେସରୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

PFI Bihar Chief
ଏନଆଇଏ ହାତରେ ପିଏଫଆଇର ବିହାର ମୁଖ୍ୟ
Street dog counting
Street dog counting: ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଣା ହେବେ ବୁଲା କୁକୁର
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Odisha news
Odisha News: ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ନୂତନ ସୁବିଧା, ୭୦୦ ପିଲା ଉପକୃତ
Durgapuja 2025
Durga Puja 2025: ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଷୋଳପୂଜା
;