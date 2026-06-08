Add Zee Business As A Preferred Source
App

Earthquake: ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ, ୫ ମୃତ; ସୁନାମୀ ଚେତାବନୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ସକାଳେ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 7.8 ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ସାରାଙ୍ଗାନି ପ୍ରଦେଶରେ ଏକ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆମେରିକାର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ସାଢେ 7ଟା ସମୟରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଫ

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 08, 2026, 08:55 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:55 AM IST
Earthquake: ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ, ୫ ମୃତ; ସୁନାମୀ ଚେତାବନୀ

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମହାସମାବେଶ, ୨୦୨୯ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କସରତ
INDIA Bloc meeting 20269 min ago
2
earthquake31 min ago
3
Petrol Diesel price40 min ago
4
Top 10 news1 hr ago
5
#BJD #OdishaPolitics #MohanMajhi #BJP #OdishaNews #BreakingNews #PoliticalRow #CMO #OdishaGovernment #BJDvsBJP #InvestigationReport #OdishaUpdates #PoliticalNews #FileControversy #JababMaguchiOdisha1 hr ago