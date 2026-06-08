Earthquake: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ସକାଳେ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 7.8 ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ସାରାଙ୍ଗାନି ପ୍ରଦେଶରେ ଏକ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆମେରିକାର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ସାଢେ 7ଟା ସମୟରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ମିଣ୍ଡାନାଓ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ବୁରିଆସରୁ 24.7 କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମ-ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମରେ 35 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା।
ସୁନାମି ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସୁନାମି ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏକ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଲହରୀ ଉଠୁଛି ଏବଂ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ, ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସୁନାମି ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପତନ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଭୂମିକମ୍ପ ଅନେକ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି।
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜିଓଫିଜିକ୍ସ ଏଜେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସୁନାମି ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଏବଂ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଭୂମିକମ୍ପଗତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରବଣ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ରିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫାୟାରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ, ଏଠାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଏବଂ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଉଦଗୀରଣ ଘଟେ।
ଭାରତ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ଭୁଟାନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଗତକାଲି ଭାରତ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ଭୁଟାନରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 5.3, 5.5 ଏବଂ 5.7 ଥିଲା। ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଭୁଟାନରେ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ସିକିମର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ କୌଣସି ମୃତାହତ ହୋଇନାହିଁ, ଭୂମିକମ୍ପ ବ୍ୟାପକ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।