PM Vadodara Road Show: ଗୁଜୁରାଟ ଗସ୍ତରେ ମୋଦୀ, ରୋଡ଼ ଶୋ' ସମୟରେ ନଜର ଆସିଲେ ସୋଫିଆ କୁରେଶିଙ୍କ ପରିବାର

PM Vadodara Road Show: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଗୁଜୁରାଟ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଭଦୋଦରା ରୋଡ଼ ଶୋ କରିଛନ୍ତି। ରୋଡ ଶୋ ପୂର୍ବରୁ ଭଦୋଦରାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ରୋଡ୍ ଶୋ’ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଲ ବର୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ମୋଦୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ନେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କର୍ଣ୍ଣେଲ ସୋଫିଆ କୁରେଶୀଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଲ ବର୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ଦିନରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

#WATCH | Gujarat: Prime Minister Narendra Modi holds a roadshow in Vadodara.

PM Narendra Modi will be in Gujarat today and tomorrow. He will inaugurate and lay the foundation stones for various developmental projects in the state.

(Source: ANI/DD News) pic.twitter.com/36njNeHHta

— ANI (@ANI) May 26, 2025